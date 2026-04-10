Lázár: Ne hagyjuk, hogy Magyar Péter és Brüsszel háborúba sodorja Magyarországot!

Magyar Péter és Brüsszel háborúba sodorná Magyarországot! Ne hagyjuk! Vasárnap szavazzunk Orbán Viktorra! – írta Lázár János építési- és közlekedési miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez pénteken.
A miniszter azzal kapcsolatban tett közzé bejegyzést, hogy
az ellenzék és külföldi támogatói egyértelműen kiállnak a háború mellett és annak tényét nem tagadják,
mint ahogy Magyar Péter nyilvánosságra került hangfelvételén is hallható, ahogyan a tiszás vezér fogalmazott:
Így is az lesz. G*ci nagy háború lesz.”
Magyar Péter elvtársa is a háború mellett érvel
Lázár János emellett idézte Magyar Péter elvtársait is, ahogyan a videóbejegyzésben hallható:
Mark Rutte, NATO főtitkár: Fel kell készülnünk egy olyan méretű háborúra, amit a nagyszüleink és dédszüleink vívtak.”
Manfred Weber, Magyar Péter európai pártvezetője: „Eljött az ideje, hogy olyan katonákat küldjünk a frontra, akiknek EU-s zászló van az egyenruhájukon.”