Magyar Péter Brüsszelből posztolt

„Péter in da house (Péter a házban – szerk). Brüsszel, Európa épület, az állam- és kormányfői csúcsok helyszíne” – ezzel a felirattal jelentkezett be Brüsszelből Magyar Péter, aki a bejegyzés mellé egy pózolós fotót is feltöltött közösségi oldalára.

Magyar Péter nem riad vissza a vörös szőnyegen való pózolástól Fotó: Facebook

A pártelnök látványától Magyar Péter rajongói azonnal elolvadtak, a kommentmezőt elárasztották a lelkes reakciók. Egyesek szerint a fotótól „már itthon is mosolyog a nap.” Egy férfi sajnálkozva pedig arról írt, hogy Brüsszel mára szitokszóvá vált, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy ezen Magyar Péter változtatni tud majd.

Mosolyog a világ mosolyog az ég is, ha hozod a pénzt majd mosolygunk Mi is!

– jegyezte meg Sándor, Magyar Péter elkötelezett rajongója. Volt olyan is, akit az érdekelt, mennyi ideje lesz Magyar Péternek a városnézésre.

Magyar Péter elméletileg egyébként azért ment Brüsszelbe, hogy tárgyaljon Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és a Magyarországnak korábban járó uniós forrásokat.