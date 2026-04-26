Magyar Péter őrjöngve támadja a fékek és ellensúlyok rendszerét

Magyar Péter továbbra is teljes gőzzel támadja Sulyok Tamást, a választás éjszakája óta folyamatosan követeli a köztársasági elnök lemondását. A Tisza Párt elnöke úgy őrjöng a témában, mintha soha nem hallott volna a fékek és ellensúlyok rendszeréről. A botrányos ügy nem csak arra mutat rá, hogy a kétharmados többséggel rendelkező pártnak és vezetőjének mi a valódi elképzelése a demokrácia intézményrendszeréről és szabályairól, hanem azon baloldali NGO-król és szakértőkről is kiállítja a bizonyítványt, amelyek eddig folyamatosan a fékek és ellensúlyok rendszeréért aggódtak, most viszont, amikor valóban nyílt támadás éri a köztársasági elnöki intézményt és az elnök személyét, mélyen hallgatnak vagy támogatják az agressziót.

Magyar Péter őrjöngve támadja a köztársasági elnök személyét és intézményét (forrás: Facebook/Dr. Sulyok Tamás)

A Tisza Párt választási győzelme után Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy elsőként kérje fel őt listavezetőként a kormányalakításra, majd pedig mondjon le államfői posztjáról. A köztársasági elnök – mint a legtöbb parlamenti mandátumot szerzett pártot – a Tisza Pártot kérte fel kormányalakításra, ezzel eleget téve kötelezettségeinek. Emellett már kitűzte az Országgyűlés alakuló ülésének időpontját is, ami május 9-én lesz – írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter gátlástalansága

A Magyar Nemzet szerzője kitér arra is, hogy a köztársasági elnök hiába teljesítette a demokratikus normáknak megfelelően a feladatát, Magyar Péter azóta is folyamatosan sértegeti, és agresszív módon próbál nyomást gyakorolni rá, hogy mondjon le a hivataláról. Legutóbb például a Sulyok Tamás melletti kiállást reprezentáló százezer aláírás dühítette fel a pártelnököt, így a petíciót lesajnáló közleményében újfent igyekezett megfélemlíteni a köztársasági elnököt.