Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni ki a fehér házi lövöldözés elkövetője – mutatjuk!

Ezt látnia kell!

Kiderült: Geszti Péter ezt kapja a leendő Tisza-kormánytól?

Magyar Péter

Magyar Péter őrjöngve támadja a fékek és ellensúlyok rendszerét

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hosszú évek óta attól volt hangos a közélet, hogy különböző baloldali szervezetek és szakértők a demokratikus berendezkedést, a fékek és ellensúlyok rendszerét féltették. Most viszont, amikor soha nem látott módon éri támadás a köztársasági elnök személyét és intézményét a kétharmados többségű párt részéről, az eddig aggódók mélyen hallgatnak, vagy egyenesen egyetértenek Magyar Péter őrjöngésével.
Magyar PétertámadásSulyok Tamáspetícióköztársasági elnök

Magyar Péter továbbra is teljes gőzzel támadja Sulyok Tamást, a választás éjszakája óta folyamatosan követeli a köztársasági elnök lemondását. A Tisza Párt elnöke úgy őrjöng a témában, mintha soha nem hallott volna a fékek és ellensúlyok rendszeréről. A botrányos ügy nem csak arra mutat rá, hogy a kétharmados többséggel rendelkező pártnak és vezetőjének mi a valódi elképzelése a demokrácia intézményrendszeréről és szabályairól, hanem azon baloldali NGO-król és szakértőkről is kiállítja a bizonyítványt, amelyek eddig folyamatosan a fékek és ellensúlyok rendszeréért aggódtak, most viszont, amikor valóban nyílt támadás éri a köztársasági elnöki intézményt és az elnök személyét, mélyen hallgatnak vagy támogatják az agressziót.

Magyar Péter
Magyar Péter őrjöngve támadja a köztársasági elnök személyét és intézményét (forrás: Facebook/Dr. Sulyok Tamás)

A Tisza Párt választási győzelme után Magyar Péter felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy elsőként kérje fel őt listavezetőként a kormányalakításra, majd pedig mondjon le államfői posztjáról. A köztársasági elnök – mint a legtöbb parlamenti mandátumot szerzett pártot – a Tisza Pártot kérte fel kormányalakításra, ezzel eleget téve kötelezettségeinek. Emellett már kitűzte az Országgyűlés alakuló ülésének időpontját is, ami május 9-én lesz – írta a Magyar Nemzet.

Magyar Péter gátlástalansága

A Magyar Nemzet szerzője kitér arra is, hogy a köztársasági elnök hiába teljesítette a demokratikus normáknak megfelelően a feladatát, Magyar Péter azóta is folyamatosan sértegeti, és agresszív módon próbál nyomást gyakorolni rá, hogy mondjon le a hivataláról. Legutóbb például a Sulyok Tamás melletti kiállást reprezentáló százezer aláírás dühítette fel a pártelnököt, így a petíciót lesajnáló közleményében újfent igyekezett megfélemlíteni a köztársasági elnököt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!