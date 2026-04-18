Magyar Péter nem fogadja el az eredményt: új választást követel Vas vármegyében

Magyar Péter a közösségi oldalán fejtette ki álláspontját, amelyben azt állította: Vas vármegye 2-es választókerületében a választás nem tükrözi hitelesen a választók döntését. Szerinte több induló jelenléte, valamint az azonos névvel szereplő jelölt megtéveszthette a szavazókat, ami befolyásolhatta a végeredményt – írta meg a Magyar Nemzet.
Csalás vagy politikai értelmezés?
Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy Ágh Péter „nyilvánvaló csalással” jutott mandátumhoz, és felszólította, hogy ne vegye fel azt.
A Tisza Párt elnöke szerint a körzetben történt események nem tekinthetők a választói akarat tiszta megnyilvánulásának, ezért az eredmény megsemmisítését és új választás kiírását tartja indokoltnak.
Érvelése szerint az ellenzéki szavazatok megoszlása, valamint az azonos nevű jelölt indulása jelentős hatással volt az eredményre, ami szerinte torzította a versenyt.
Szoros verseny, vitatott következmények
A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a másik, azonos nevű jelölt több száz szavazatot szerzett, miközben a Tisza Párt jelöltje, Strompová Viktória szoros különbséggel maradt alul.
Magyar Péter a videóban támogatásáról biztosította pártja jelöltjét, akit országgyűlési képviselőnek nevezett, és arra kérte, hogy a vereség ellenére is képviselőhöz méltó módon járjon el. Emellett hangsúlyozta: sem ő, sem pártja, sem – állítása szerint – a választókerület nem tekinti legitimnek az eredményt.