Magyar Péter nem fogadja el az eredményt: új választást követel Vas vármegyében

Magyar Péter a közösségi oldalán fejtette ki álláspontját, amelyben azt állította: Vas vármegye 2-es választókerületében a választás nem tükrözi hitelesen a választók döntését. Szerinte több induló jelenléte, valamint az azonos névvel szereplő jelölt megtéveszthette a szavazókat, ami befolyásolhatta a végeredményt – írta meg a Magyar Nemzet.

Csalás vagy politikai értelmezés?

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy Ágh Péter „nyilvánvaló csalással” jutott mandátumhoz, és felszólította, hogy ne vegye fel azt.

A Tisza Párt elnöke szerint a körzetben történt események nem tekinthetők a választói akarat tiszta megnyilvánulásának, ezért az eredmény megsemmisítését és új választás kiírását tartja indokoltnak.

Érvelése szerint az ellenzéki szavazatok megoszlása, valamint az azonos nevű jelölt indulása jelentős hatással volt az eredményre, ami szerinte torzította a versenyt.