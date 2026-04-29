Magyar Péter bejelentést tett az EU-s pénzekről

Hamarosan érkeznek az európai uniós források Magyarországra – közölte a Tisza Párt leendő miniszterelnöke. Magyar Péter, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével szerdán Brüsszelben, azt is közölte, hogy május 25-én folytatja Brüsszelben az uniós pénzekért elkezdett tárgyalásokat.
Magyar Péter a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Brüsszelben tárgyalt Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel az eddig visszatartott uniós támogatási pénzek Magyarországra juttatásáról.

Fotó: Facebook / Magyar Péter

Magyar Péter: Május 25-én megkötjük az uniós pénzekről szóló megállapodást

A Tisza párt vezetője rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte a brüsszeli tárgyalást. Közölte, hogy a források segítségével be tudják indítani a magyar gazdaságot és meg tudják valósítani „a működő és emberséges országhoz” szükséges fejlesztéseket.

Hozzátette: megegyeztek abban, hogy a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe, és megkötik a politikai megállapodást, amely ahhoz szükséges, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb hozzájussanak az őket megillető sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz.

A politikus úgy fogalmazott: szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. Magyar Péter korábban már bejelentkezett a Facebookon Brüsszelből. Akkor elmondta, hogy Ursula von der Leyen mellett António Costával, az Európai Tanács elnökével is találkozik a nap folyamán.

 

