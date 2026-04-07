Sokkal nagyobb erők akarnak minket letakarítani Magyarország éléről, mint egy Tisza nevű gittegylet

Az a politikai kampány, amiben most vagyunk, az nem a Fidesz és egy Tisza Párt nevű gittegyletnek a politikai versengéséről szól – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videóbejegyzésében kedden, nem kímélve Magyar Pétert sem.
A politikus felhívta arra a figyelmet, hogy
sokkal nagyobb kutyák, nagyobb hatalmak, nagyobb erők akarnak letakarítani minket Magyarország éléről,
mint egy Tisza Párt nevű gittegylet és egy Magyar Péter nevű kétszínű patológiás hazudozó.
Kocsis rámutatott:
Magyar Péter egy báb, egy fogott ember, akit az ukránok drogos videókkal zsarolnak, a brüsszeli vezetők, Weberék pedig a mentelmi jogával.
A frakcióvezető feltette azt a költőinek szánt kérdést, hogy vajon egy ilyen ember alkalmas-e az ország élére. Ahogyan fogalmazott:
Magyar Pétert több helyről tartják fogva
Akarják-e a tiszás honfitársaink, hogy egy olyan ember üljön Magyarország élén, akit a mentelmi jogával egy egy másik hatalmi struktúrában fogva tartanak, aki egyébként Budapesten éjszakánként drogbulikba jár, még ott is alszik. Édesdeden szunyókál egy kábítószerrel teli lakásban.”