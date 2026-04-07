Sokkal nagyobb erők akarnak minket letakarítani Magyarország éléről, mint egy Tisza nevű gittegylet

Az a politikai kampány, amiben most vagyunk, az nem a Fidesz és egy Tisza Párt nevű gittegyletnek a politikai versengéséről szól – mondta el Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-videóbejegyzésében kedden, nem kímélve Magyar Pétert sem.

Magyar Péter kétarcúsága sem kérdés.

A politikus felhívta arra a figyelmet, hogy

sokkal nagyobb kutyák, nagyobb hatalmak, nagyobb erők akarnak letakarítani minket Magyarország éléről,

mint egy Tisza Párt nevű gittegylet és egy Magyar Péter nevű kétszínű patológiás hazudozó.

Kocsis rámutatott:

Magyar Péter egy báb, egy fogott ember, akit az ukránok drogos videókkal zsarolnak, a brüsszeli vezetők, Weberék pedig a mentelmi jogával.

A frakcióvezető feltette azt a költőinek szánt kérdést, hogy vajon egy ilyen ember alkalmas-e az ország élére. Ahogyan fogalmazott:

Magyar Pétert több helyről tartják fogva