Ezért nem meglepő Magyar Péter „g*ci nagy háborús” kijelentése

Magyar Péter az országjárásain gyakran kérdezi a közönségtől: „Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?” A frissen nyilvánosságra került hangfelvétel azonban egészen más képet fest. A felvételen Magyar Péter egy magánbeszélgetésben egyértelműen kijelenti: „Így is, úgy is az lesz, g*ci nagy háború lesz.” Ez a mondat világosan mutatja, hogy a politikus pontosan tisztában van a Brüsszel felől érkező háborús kockázatokkal, mégis a nyilvánosság előtt bagatellizálja azokat. A hangfelvétel cáfolhatatlanul bizonyítja: Magyar Péter nem csupán elhiszi, hogy komoly veszély fenyegeti Európa és Magyarország biztonságát, hanem pontosan tudja, mit terveznek a brüsszeli vezetők. Zárt ajtók mögött beismeri a valóságot, a választók előtt azonban színjátékot folytat.

Magyar Péter kijelentése csupán megerősítette azt, amit eddig is tudni lehetett (Forrás: Facebook)

Magyar Péter és brüsszeli főnökei is tisztában vannak a háború kockázatával

Brüsszelben egyébként soha nem is tagadták, hogy Európa egy évtizedek óta nem látott konfliktus felé tart. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egyenesen arról beszélt, hogy eljött az idő, amikor

olyan katonákat kell Ukrajnába küldenünk, akiknek európai zászló van az egyenruhájukon”.

Mark Rutte, a NATO főtitkára hasonlóan nyersen fogalmazott:

A háború már az ajtónkon kopogtat,”

és arra figyelmeztetett, hogy olyan méretű háborúra kell felkészülnünk, amelyet nagyszüleink és dédnagyszüleink vészeltek át.

Fabien Mandon, a francia vezérkar főnöke még egyértelműbben fogalmazott:

Ma háborúra készülünk,”

mert csak így tudják felkészíteni az európaiakat arra, hogy elveszíthetik a gyerekeiket és komoly gazdasági nehézségeket kell majd átélniük.

Boris Pistorius német védelmi miniszter szerint legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapásra kell számítani Oroszországgal.

Van, aki szerint már 2028-ban is lehetséges, és egyes katonai elemzők szerint ez volt az utolsó nyarunk békeidőben”

– nyilatkozta tavaly szeptemberben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig egyenesen kijelentette:

Európa harcban áll”.

Tettek is bizonyítják a készülődést

A szavak mellett a tettek is egyértelműek.

Az Európai Unió soha nem látott fegyverkezési hullámba kezdett, a tagállamok egymás után vezetik be vagy bővítik a sorkatonaságot. A Bizottság hivatalos védelmi stratégiája pedig egyértelműen kimondja, hogy 2030-ra Európának készen kell állnia egy Oroszországgal való közvetlen összecsapásra.

Brüsszel következetesen elutasítja a béketárgyalásokat, minden uniós dokumentumban feltétel nélküli támogatást ígér Ukrajnának – nemcsak fegyvereket, de akár katonákat is. Ráadásul Ukrajna EU-csatlakozását már 2027-re tűzték ki, ami a tagságból fakadó biztonsági garanciákkal együtt automatikusan egész Európát háborúba ránthatná egy esetleges tűzszünet megsértése esetén.