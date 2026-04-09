Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hatalmas lebukás! Magyar Péterről újabb felvétel szivárgott ki – videó

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyar Péter

Magyar Péter: „G*ci nagy háború lesz” – így veri át a magyarokat a Tisza vezére

17 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mindössze négy szóval döntötte romba a Tisza Párt elnöke azt a gondosan felépített narratívát, hogy a háború fenyegetése csupán a Fidesz kampánytrükkje és félelemkeltése. Magyar Péter egy frissen kiszivárgott hangfelvétel alapján mégis tart attól, hogy Magyarország belesodródhat a háborúba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterVogel EvelinVálasztás 2026hangfelvételháború

Bohár Dániel csütörtök reggel jelentette be, hogy a Patrióta e-mail címére érkezett a kérdéses hangfelvétel, amelyen Magyar Péter volt barátnőjével beszélget. Vogel Evelin azt fejtegeti, hogy színészek semmiképp ne legyenek politikusok, mert annak háború lesz a vége. Magyar Péter erre úgy reagál, hogy így is, úgy is háború lesz.

Újabb botrányos hangfelvétel került elő Magyar Péterről (Forrás: Hír TV)
Újabb botrányos hangfelvétel került elő Magyar Péterről (Forrás: Hír TV)

Így veri át Magyar Péter a saját szavazóit

G**i nagy háború lesz

– hangzik el ez a határozott kijelentés annak a pártelnöknek a szájából, aki a nyilvánosság előtt riogatásnak és az emberek megfélemlítésének kiáltotta ki a háború kérdését. Zárt ajtók mögött pontosan tudja, hogy ez a veszély fenyegeti Magyarországot.

A megdöbbentő eset kapcsán több politikus is megszólalt.

A Tisza Párt vezetője nyilvánosan össze-vissza hazudozik, de zárt ajtók mögött ő is jól tudja, hogy az európai főnökei háborúra készülnek. Csak Orbán Viktor tudja megőrizni Magyarország békéjét és biztonságát!

– fogalmazott Orbán Balázs. Szentkirályi Alexandra azt írta:

ilyen egy kétarcú, hazug ember! A magyaroknak azt mondja "nincs háború", "senki nem akar háborút",a színfalak mögött pedig "G3CI NAGY HÁBORÚ"-ról beszél.. 3 nap. Csak a Fidesz a béke választása!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról