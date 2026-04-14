Holland politikai kommentátor: Tragédia Magyarország és Európa számára Magyar Péter győzelme

Vlaardingerbroek szomorúan vette tudomásul a Magyar Péternek kedvező választási eredményt, és kijelentette: Magyarország Orbán Viktor vezetése alatt az egyetlen olyan ország volt, amely szembement a brüsszeli vezetéssel. Megtette ezt a bevándorlás kérdésében, megtette ezt, amikor arról volt szó, hogy minden pénzt Ukrajnában küldjenek. Megtette általában az európai értékek, a kereszténység és az örökség védelmében.

„Magyar Péter le fogja rombolni, amit Orbán felépített”

Hozzátette, hogy Orbán Viktor 16 éven át védte ezeket az értékeket, és olyan intézményeket épített ki, amelyekről más európai országok csak álmodhatnak. Ezzel szemben Magyar Péter – akit sokan tévesen tartanak jobboldalinak – már bejelentette, hogy 180 fokos fordulatot kíván tenni az EU-s politika tekintetében. Vlaardingerbroek szerint szinte biztos, hogy

Magyar Péter le fogja rombolni mindazt, amit Orbán Viktor és kormánya kemény munkával felépített.

A kommentátor kiemelte azt is, hogy míg Orbán kormányát napi egymillió euróra büntették a határvédelem miatt, addig Magyar Péternek azonnal meg akarják nyitni a zárolt uniós forrásokat – aki ezt elhiszi, az borzasztóan naiv. Szerinte világosan jelzi a problémát, hogy a győzelem után minden negatív szereplő ünnepel: Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron és Soros György is.

Vlaardingerbroek elmondta, hogy imádkozik Magyarországért és az egész Európai Unióért, mert Orbán Viktor elvesztésével a legerősebb harcost veszítette el a nemzetközi patrióta közösség.

Orbán Balázs megosztotta a videót, és megköszönte Eva Vlaardingerbroek kiállását Magyarországért. Hozzátette: a magyar emberek továbbra is számíthatnak a polgári nemzeti oldal munkájára.