Gulyás Gergely: Magyar Péter pontosan tudja, hogy háborús veszély van

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón beszélt a Tisza-vezérről frissen kiszivárgott hangfelvételről is, amelyben igen nagy háború közeledtéről beszél. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyar Péter pontosan tisztában van azzal, milyen feladatot szántak neki brüsszeli főnökei, és ha hatalomra kerülne, szó szerint teljesítené is a parancsot.
A miniszter kitért arra is, hogy brüsszeli nyomásra Magyar Péter felborítaná a nemzeti kormányt és vívmányait, és olyan politikát honosítana meg, amely a béke helyett Brüsszel háborús terveit valósítaná meg.
Magyar Péter ismét megmutatta, mennyire kétarcú
A hangfelvételből az látszik, hogy Magyar Péter pontosan tudja, hogy háborús veszély van. Ráadásul miután már ezt 2024-ben is tudta, jó okkal gondolhatjuk, hogy az ő megbízatása arra terjedt ki, hogy Magyarországon is érvényesítse Brüsszel terveit
– fogalmazott Gulyás Gergely.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!