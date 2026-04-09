Megdöbbentő látni, hogy Magyar Péter milyen átéléssel képes hazudni – videó

Véget ért a Nemzeti Petíció: elsöprő erejű üzenet Brüsszelnek

Megdöbbentő élmény egy videóban látni a hazudozást és a lelepleződést. Nézni egyszer, ahogy teljes átéléssel győzködi az embereket Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz arról, hogy nincs háború, nem akar senki háborút, mindez csak riogatás, majd hallani, ahogy Magyar határozottan kijelenti, hogy „g**ci nagy háború lesz". Az élményt Orbán Balázsnak, a miniszterelnök politikai igazgatójának köszönhetjük.
A kétarcú Magyar Péter és pártja hónapok óta győzködi a magyar embereket, hogy a háború veszélye nem valós – miközben zárt ajtók mögött ő is jól tudja, hogy brüsszeli főnökei háborúra készülnek Oroszországgal szemben – írja Orbán Balázs a közösségi oldalán, miután kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen Magyar Péter határozottan kijelenti, hogy „g**ci nagy háború lesz".

Magyar Péter
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza két politikusa, akik letagadták, hogy háború reális veszély (forrás: Magyar Nemzet/Hatlaczki Balázs)

A politikai igazgató által megosztott videóban Magyar Péter és a Ruszin-Szendi Romulusz győzködi az embereket, hogy nincs háborús veszély, senki nem akar háborút, ez csak a Fidesz riogatása.

Ki hiszi el azt a marhaságot, hogy az európaiak háborút akarnak?"

– kérdezi üvöltve Magyar Péter a hallgatóságát.

Nincs háború! Nincs háború! Nincs háború!"

– ismételgeti a kamerába Ruszin-Szendi Romulusz.

Aztán berobbant a magyar nyilvánosságba a zárt ajtók mögött tett határozott kijelentés Magyar Pétertől

Így is az lesz. G**ci nagy háború lesz."

 

