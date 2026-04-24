Óriási blama: vagy Magyar Péter vagy az Európai Bizottság nem mond igazat

Az Európai Bizottság elmondja: nem ígértek olyat Magyar Péternek, hogy felfüggesztik a napi egymillió eurós migrációs bírságot. Tehát továbbra is csak akkor adják oda a Magyarországnak járó pénzeket, ha hazánk változtat a menekültügyi szabályokon – írja Dömötör Csaba a közösségi oldalán megosztott videóhoz.

Magyar Péter valótlant állíthat a migrációs bírság felfüggesztésével kapcsolatban az Európai Bizottság szerint (forrás: Facebook/Dömötör Csaba)

Magyar Péter erről állíthat valótlant

A szóvivő itt arra a napi egymillió eurós bírságra utal, amit azért róttak Magyarországra, mert szigorúbb bevándorlási szabályokat alkalmaz, azaz nem engedi be a bevándorlókat.

Ez az álláspont a sokadik példája és bizonyítéka annak, hogy a 7. cikkelyes eljárásnak és a pénzek visszatartásának az égvilágon semmi köze nem volt a demokrácia állapotához, sokkal inkább ahhoz, hogy a magyar kormány nem állt be a fősodorba számos meghatározó ügyben. A jogi határzár (és a migrációs paktum) csak egy ezek közül.

Most már az új kormánynak kell eldöntenie, hogy mit kezd ezekkel a követelésekkel. Ha az uniós forrásokat zsarolásra használják, akkor a pénzek folyósításának megkérik az árát. És leginkább önfeladásban mérik.