Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Deutsch Tamás: Magyar Péter tudja, hogy háború lesz, mert erre bérelték fel

Magyar Péter átver mindenkit, mert hónapok óta azt mondja, hogy senki nem akar háborút Európánban, miközben kiszivárgott egy hangfelvétel, amelyen elismeri, hogy tudja, „g*ci nagy háború lesz”. Magyar Péter hazugságára hívja fel a figyelmet Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán megosztott videóban.
Magyar PéterBrüsszelhazudikháborús készülődésVálasztás 2026Deutsch TamásUkrajna

Magyar Péter átvert mindenkit, és tőle aztán senki ne várja, hogy kint tartja Magyarországot a háborúból – jelentette ki Deutsch Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban.

Magyar Péter is ugyanazt képviseli a háborúval kapcsolatban, mint az európai vezetők, mégis azt hazudja a rajongóinak, hogy senki nem akar háború (forrás: Facebook/Magyar Péter)

Deutsch Tamás emlékeztet arra a kiszivárgott hangfelvételere, amelyben  Magyar Péter „g.ci nagy” háborúról beszél, amikor nem veszik a kamerák. Közben a nyilvánosság előtt hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs is háborús veszély.

Magyar Péter hónapok óta hazudott, és még most is hazudik:

  • Magyar Péter tudja, hogy nagy a háborús veszély;
  • Magyar Péter tudja, hogy Brüsszel és Kijev háborúba akarja rángatni Európát és Magyarországot is sorba akarja állítani;
  • És Magyar Péter tudja, hogy el akarják venni a magyarok pénzét, hogy odaadják az ukránoknak

– sorolja a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Magyar Péter pontosan tudja mindezt, mert erre bérelték föl.

Magyar Pétert arra bérelték föl, hogy brüsszelpárti és ukránbarát kormányt alakítson. Ezért avatkozik bele Brüsszel és Kijev minden erővel a választásokba.”

 

