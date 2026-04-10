Deutsch Tamás: Magyar Péter tudja, hogy háború lesz, mert erre bérelték fel

Magyar Péter átvert mindenkit, és tőle aztán senki ne várja, hogy kint tartja Magyarországot a háborúból – jelentette ki Deutsch Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban.

Magyar Péter is ugyanazt képviseli a háborúval kapcsolatban, mint az európai vezetők, mégis azt hazudja a rajongóinak, hogy senki nem akar háború

Deutsch Tamás emlékeztet arra a kiszivárgott hangfelvételere, amelyben Magyar Péter „g.ci nagy” háborúról beszél, amikor nem veszik a kamerák. Közben a nyilvánosság előtt hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs is háborús veszély.

Magyar Péter hónapok óta hazudott, és még most is hazudik:

Magyar Péter tudja, hogy nagy a háborús veszély;

Magyar Péter tudja, hogy Brüsszel és Kijev háborúba akarja rángatni Európát és Magyarországot is sorba akarja állítani;

És Magyar Péter tudja, hogy el akarják venni a magyarok pénzét, hogy odaadják az ukránoknak

– sorolja a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Magyar Péter pontosan tudja mindezt, mert erre bérelték föl.