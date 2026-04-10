Deutsch Tamás: Magyar Péter tudja, hogy háború lesz, mert erre bérelték fel

Magyar Péter átvert mindenkit, és tőle aztán senki ne várja, hogy kint tartja Magyarországot a háborúból – jelentette ki Deutsch Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban.
Deutsch Tamás emlékeztet arra a kiszivárgott hangfelvételere, amelyben Magyar Péter „g.ci nagy” háborúról beszél, amikor nem veszik a kamerák. Közben a nyilvánosság előtt hónapok óta azzal kampányol, hogy nincs is háborús veszély.
Magyar Péter hónapok óta hazudott, és még most is hazudik:
- Magyar Péter tudja, hogy nagy a háborús veszély;
- Magyar Péter tudja, hogy Brüsszel és Kijev háborúba akarja rángatni Európát és Magyarországot is sorba akarja állítani;
- És Magyar Péter tudja, hogy el akarják venni a magyarok pénzét, hogy odaadják az ukránoknak
– sorolja a Fidesz európai parlamenti képviselője.
Magyar Péter pontosan tudja mindezt, mert erre bérelték föl.
Magyar Pétert arra bérelték föl, hogy brüsszelpárti és ukránbarát kormányt alakítson. Ezért avatkozik bele Brüsszel és Kijev minden erővel a választásokba.”