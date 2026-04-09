Magyar Péter maradék hitelességének is búcsút inthet – így veri át saját szavazóit

Bohár Dániel csütörtök reggel közölte, hogy a Patrióta e-mail címére érkezett meg a szóban forgó hangfelvétel, amelyen Magyar Péter a volt barátnőjével beszélget. Vogel Evelin arról beszél, hogy színészeknek semmiképp sem lenne szabad politikai szerepet vállalniuk, mert az szerinte háborúhoz vezetne. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy végül is mindegy: így is, úgy is háború lesz. Egészen eddig a Tisza Párt a háború ügyében igyekezett vagy tagadni azt, vagy a Fideszre mutogatni; ez a hangfelvétel viszont teljesen új fénybe helyezi a párt hitelességét.

Magyar Péter újabb hazugságára derült fény

Magyar Péter egy kampányrendezvényen azt állította: nem Ukrajna tehet a magyar olajellátás akadozásáról, és a kormány csupán háborús pszichózist kelt.

A párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz korábban több videóban is arról beszélt, hogy nincs háború, nem kell félni, és szerinte Magyarországot nem fenyegeti támadás. Úgy fogalmazott: a biztonság nem propaganda, a háború nem kommunikációs eszköz. A négy éve tartó orosz–ukrán konfliktus átlagosan hetente 9000 emberéletet követelt mindkét fél emberveszteségét összeadva, és csak hazánkban 61–65 ezer ukrajnai háborús menekültet tartanak nyilván, akik ideiglenes védelmet vagy más tartózkodási jogcímet kaptak az elmúlt években – ezt a súlyos helyzetet bagatellizálta el a Tisza Párt annak totális tagadásával.

Ez a struccpolitika a választások előtt három nappal, egy friss hangfelvételnek köszönhetően dőlt romba, tovább gyengítve a pártelnök eddig is ingatag hitelességét.

Tiszás profitálás a háborúból

A Tisza Párt politikája szorosan összefonódik a háborús konfliktus gazdasági következményeivel. A Shell plc a háború kezdete óta dollármilliárdos extraprofitot zsebelt be a megugró olaj- és LNG-árak miatt, miközben Európa energiaár-válsággal küzd. A cég évente több tízmilliárd dollárt keresett, részvényárfolyama jelentősen emelkedett.

A Tisza Párt vezetésében több olyan ember van, aki közvetlenül profitál ebből:

Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke,

Bujdosó Andrea tiszás önkormányzati képviselő, aki nyíltan 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik.

A részvények értéke azóta nőtt, hogy az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, és a háborús bizonytalanság megingatta az energiaárakat.