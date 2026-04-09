Magyar Péter maradék hitelességének is búcsút inthet – így veri át saját szavazóit

Bohár Dániel csütörtök reggel közölte, hogy a Patrióta e-mail címére érkezett meg a szóban forgó hangfelvétel, amelyen Magyar Péter a volt barátnőjével beszélget. Vogel Evelin arról beszél, hogy színészeknek semmiképp sem lenne szabad politikai szerepet vállalniuk, mert az szerinte háborúhoz vezetne. Magyar Péter erre úgy reagált, hogy végül is mindegy: így is, úgy is háború lesz. Egészen eddig a Tisza Párt a háború ügyében igyekezett vagy tagadni azt, vagy a Fideszre mutogatni; ez a hangfelvétel viszont teljesen új fénybe helyezi a párt hitelességét.
Magyar Péter újabb hazugságára derült fény
Magyar Péter egy kampányrendezvényen azt állította: nem Ukrajna tehet a magyar olajellátás akadozásáról, és a kormány csupán háborús pszichózist kelt.
A párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz korábban több videóban is arról beszélt, hogy nincs háború, nem kell félni, és szerinte Magyarországot nem fenyegeti támadás. Úgy fogalmazott: a biztonság nem propaganda, a háború nem kommunikációs eszköz. A négy éve tartó orosz–ukrán konfliktus átlagosan hetente 9000 emberéletet követelt mindkét fél emberveszteségét összeadva, és csak hazánkban 61–65 ezer ukrajnai háborús menekültet tartanak nyilván, akik ideiglenes védelmet vagy más tartózkodási jogcímet kaptak az elmúlt években – ezt a súlyos helyzetet bagatellizálta el a Tisza Párt annak totális tagadásával.
Ez a struccpolitika a választások előtt három nappal, egy friss hangfelvételnek köszönhetően dőlt romba, tovább gyengítve a pártelnök eddig is ingatag hitelességét.
Tiszás profitálás a háborúból
A Tisza Párt politikája szorosan összefonódik a háborús konfliktus gazdasági következményeivel. A Shell plc a háború kezdete óta dollármilliárdos extraprofitot zsebelt be a megugró olaj- és LNG-árak miatt, miközben Európa energiaár-válsággal küzd. A cég évente több tízmilliárd dollárt keresett, részvényárfolyama jelentősen emelkedett.
A Tisza Párt vezetésében több olyan ember van, aki közvetlenül profitál ebből:
- Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke,
- Bujdosó Andrea tiszás önkormányzati képviselő, aki nyíltan 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik.
A részvények értéke azóta nőtt, hogy az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket, és a háborús bizonytalanság megingatta az energiaárakat.
Saját emberük is megerősítette a szomorú igazságot
Ha sor kerülne egy Európai Unió és Oroszország közötti háborúra, abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne”
– jelentette ki a Másik Oldal Kárász Róberttel című műsorban Csercsa Balázs. A Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője hangsúlyozta,
egy Tisza-kormány támogatná a sorkatonai szolgálat bevezetését is, vagy hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU ezt kérné.
A Tisza Párt mást mond Brüsszelben, mást itthon
Nem titok: Brüsszelben azzal számolnak, hogy győzelme esetén a Tisza Párt segítené az ukrán EU-csatlakozást.
Magyar Péter nemrég Münchenben mutatta meg igazi arcát, ahol a biztonságpolitikai konferencia kulisszái mögött egyértelművé tette hűségét a háborús táborhoz. A Tisza Párt elnöke nem a magyar érdekekért ment tárgyalni, hanem instrukciókért. Találkozott Donald Tuskkal, a lengyel miniszterelnökkel, aki az európai héják egyik leghangosabb vezére, és Friedrich Merz német kancellárral is, aki a sorkatonaság visszaállítását és a fegyverkezést szorgalmazza.
A fotók és a beszámolók tanúsága szerint Magyar Péter büszkén feszített azok társaságában, akik Európát lángba borítanák.
A találkozók sorozata nem pusztán udvariassági vizit volt. A Münchenben megköttetett paktum lényege vérfagyasztó: Brüsszel és Kijev minden eszközzel – pénzzel, politikai nyomással, az energiafegyver bevetésével – támogatja Magyar Pétert a közelgő választásokon. Cserébe a Tisza Párt elnöke vállalta, hogy hatalomra kerülése esetén Magyarországot is bevonja a háborús erőfeszítésekbe, feladja a békepárti álláspontot, és lemond az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetve a rezsicsökkentésnek.
Hogy ez nem csupán feltételezés, azt maguk az érintettek is elismerik.
Zárt ajtók mögött mégsem olyan derűlátó a pártelnök
G**i nagy háború lesz
– hangzik el ez a határozott, primitív kijelentés annak a pártelnöknek a szájából, aki a nyilvánosság előtt riogatásnak és az emberek megfélemlítésének kiáltotta ki a háború kérdését. Valójában persze pontosan tudja, hogy ez a veszély fenyegeti Magyarországot.