Lelepleződött a Magyar Péter körül kialakított kamuprofil-hálózat

Hogy válthat ki nagyobb érdeklődést a bádoghangon rikácsoló, nadrágjába csináló, hiperagresszív és kétarcú Magyar Péter az úgynevezett digitális térben, mint mondjuk a világ egyik legnépszerűbb focistája, Cristiano Ronaldo? Nyilvánvalóan senki sem hiszi el, hogy ez az érdeklődés valós. Az Ellenponton, Both Hunor oknyomozó írásában részletesen elmagyarázza, hogy mi van Magyar Péter hazugságainak a hátterében.

Magyar Péter hazugságai a közéletben valahol ott kezdődtek, amikor álprofil hálózatot hoztak létre a számára, amitől úgy tűnt, hogy az online térben népszerűbb mint Cristiano Ronaldo (Fotó: Bastian Riccardi/Pexels)

Az Ellenpont korábbi cikkében Fekete-Győr András és számos más ellenzéki szereplő által alkotott, ukrán segítséggel kialakított hálózatát mutatta be. Most az Ellenpont egy komoly álprofil-hálózatot talált Magyar Péter követői között is, és ahogy Fekete-Győr esetében, úgy Magyar Péternél sem szolgálnak ezek a profilok semmilyen más funkciót csak az interakciószám növelését.

Magyar Péter hazugságai így kaptak komoly támogatást az online térben

A tényfeltáró cikk Magyar Péter közéleti szereplésének az első pillanatitól mutatja be, ahogy álporfilok segítségével, mesterségesen generáltak számára kiemelkedő érdeklődést a közösségi oldalain.

A Tisza és a körülötte lévő szereplők kialakítottak egy digitális konstrukciót, egy hálózatot, amiben Magyar Péter az ék. Őt pedig a másodvonalból segítik a különféle politikusok, színészek, youtuberek, celebek. Ezeket a szereplőket egységesen megpörgetik az algoritmus-mérnökök, amiben kulcsszerepe van a gyorsan reagáló, online hadseregnek. Ez a digitális kreálmány sokkal kisebb részben valós támogatókból, jóval nagyobb részben álprofilokból áll.

Magyar Péter 2024. február 12-én tett közzé először politikusként posztot. Ebben a Partizán-interjú után köszönetet mondott a támogatásért, meg hogy sokan megnézték a műsorát. Semmi különleges, mégis elképesztő számokat produkált. Olyanokat, amire egy friss politikustól eddig nem nagyon volt példa itthon. Több mint 30 ezer interakció, közel négyezren szóltak hozzá, és ezerötszázan osztották meg.

Itt már jól látszott, hogy Magyar Péter mögé olyan közösségi médiás erő sorakozott fel, amire korábban nem figyeltünk fel egy ellenzéki szereplőnél sem.

Magyar Péter - egyébként megmosolyogtató - videói szintén brutálisan mennek. Több tízezer megtekintő a minimum, de inkább a több százezer a jellemző. És nagyon rövid idő alatt, ami persze a valóságban teljesen nonszensz.