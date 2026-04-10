Lelepleződött a Magyar Péter körül kialakított kamuprofil-hálózat

Hogy válthat ki nagyobb érdeklődést a bádoghangon rikácsoló, nadrágjába csináló, hiperagresszív és kétarcú Magyar Péter az úgynevezett digitális térben, mint mondjuk a világ egyik legnépszerűbb focistája, Cristiano Ronaldo? Nyilvánvalóan senki sem hiszi el, hogy ez az érdeklődés valós. Az Ellenponton, Both Hunor oknyomozó írásában részletesen elmagyarázza, hogy mi van Magyar Péter hazugságainak a hátterében.
Az Ellenpont korábbi cikkében Fekete-Győr András és számos más ellenzéki szereplő által alkotott, ukrán segítséggel kialakított hálózatát mutatta be. Most az Ellenpont egy komoly álprofil-hálózatot talált Magyar Péter követői között is, és ahogy Fekete-Győr esetében, úgy Magyar Péternél sem szolgálnak ezek a profilok semmilyen más funkciót csak az interakciószám növelését.
Magyar Péter hazugságai így kaptak komoly támogatást az online térben
A tényfeltáró cikk Magyar Péter közéleti szereplésének az első pillanatitól mutatja be, ahogy álporfilok segítségével, mesterségesen generáltak számára kiemelkedő érdeklődést a közösségi oldalain.
A Tisza és a körülötte lévő szereplők kialakítottak egy digitális konstrukciót, egy hálózatot, amiben Magyar Péter az ék. Őt pedig a másodvonalból segítik a különféle politikusok, színészek, youtuberek, celebek. Ezeket a szereplőket egységesen megpörgetik az algoritmus-mérnökök, amiben kulcsszerepe van a gyorsan reagáló, online hadseregnek. Ez a digitális kreálmány sokkal kisebb részben valós támogatókból, jóval nagyobb részben álprofilokból áll.
Magyar Péter 2024. február 12-én tett közzé először politikusként posztot. Ebben a Partizán-interjú után köszönetet mondott a támogatásért, meg hogy sokan megnézték a műsorát. Semmi különleges, mégis elképesztő számokat produkált. Olyanokat, amire egy friss politikustól eddig nem nagyon volt példa itthon. Több mint 30 ezer interakció, közel négyezren szóltak hozzá, és ezerötszázan osztották meg.
Itt már jól látszott, hogy Magyar Péter mögé olyan közösségi médiás erő sorakozott fel, amire korábban nem figyeltünk fel egy ellenzéki szereplőnél sem.
Magyar Péter - egyébként megmosolyogtató - videói szintén brutálisan mennek. Több tízezer megtekintő a minimum, de inkább a több százezer a jellemző. És nagyon rövid idő alatt, ami persze a valóságban teljesen nonszensz.
Viszont itt is több alkalommal túllőttek a célon:
Egy 2025. július 20-án Magyar Péter oldalán közzétett videót elvileg 41 millióan látták. Négy és félszer annyian, mint ahányan az országban élnek.
Nagyot ment például Magyar tavalyi karácsonyi posztja is, amelyről szintén úgy számolt be a média, hogy
az akkor 700 ezres elérésű Magyar Péter posztja jobban teljesít a közösségi médiában, mint a világsztár, 171 millió követővel rendelkező sztárfocista, Cristiano Ronaldoé.
Magyar Péter természetesen a rá jellemző szerénységgel, arról írt, hogy a bejegyzés a "A valaha volt legnépszerűbb hazai Facebook poszt" lett.
Magyar Péter leghűségesebb propagandistáinak, Fekete-Győrnek, Molnár Áronnak és Lengyel Tamásnak is hirtelen megugrott a népszerűsége. A momentumos politikusként teljesen érdektelen Fekete-Győr András mára olyan nagy eléréseket produkál a közösségi médiában, hogy azt a sok éve influenszerként tevékenykedő társaik is megirigyelnék. Molnár Áronnal és néhány más, közepes színésszel és egyéb közszereplővel el is kezdtek egy influenszer-hálózatot kiépíteni Félmillió fiatal a változásért néven.
Az Ellenpont a bukott momentumos politikusnál több száz kapcsolatok nélküli álprofilt és áloldalt azonosított. Molnár Áron NoÁr és Lengyel Tamás hasonló kiugró nézettséget produkálnak a közösségi médiában. A Facebook-on lévő videóik nem ritkán elérik a 2-3 milliós megtekintést. Az is feltűnő, hogy Facebook-követőiknek a száma hirtelen megsokszorozódott. És náluk is több száz olyan álprofilt talált az Ellenpont, akiknek nincs ismerősük, és csak a Tisza politikai céljainak megfelelő követéssel rendelkeznek.
A hálózat működtetőinek arra is van energiája, hogy több tucat ál-Digitális Polgári Kört is létrehozzanak országszerte.
Kik működtetik a rendszert?
Az Action for Democracy egy amerikai, Demokrata Párt-közeli pénzosztó szervezet, lényegét tekintve Soros György fedett szervezete. A DatAdat – amit nemrég Estratos Digitalra kereszteltek át – pedig éppen virtuális közösségépítésben utazik. Összeköti ezt a két szervezetet, hogy mindketten
megpróbálták befolyásolni a ’22-es magyar választást.
Az Estratos pedig felbukkant a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatvédelmi tájékoztatójában, majd amikor ez nyilvánosságra került, gyorsan törölték onnan.