Aranykonvojbotrány: WC-ben hamisították a papírokat?

Magyar Péter hazugságai

Szijjártó Péter csuklóból lerendezte Magyar Péter újabb hazugságát

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Magyar Péter megint lódított, most éppen az amerikai alelnök látogatásával kapcsolatban tette. Szijjártó Péter az ATV stúdiójában gyors mozdulattal söpörte le az asztalról Magyar Péter hazugságai közül a legújabb agymenést.
Magyar Péter hazugságaiSzijjártó PéterJD VanceVálasztás 2026Deák DánielATV

Szijjártó Péter reagált Magyar Péterre, és rendet tett a tiszás fejekben – közölte Deák Dániel vezető elemző a közösségi oldalán, ahol megosztotta az ATV-n készült interjú egy rövid részletét. Magyar Péter hazugságai már nem lepik meg a külügyminisztert, a választás 2026 kampánya során nem először rendezte le gyorsan és rutinosan az aktuális agymenését.

Magyar Péter hazugságai
Magyar Péter hazugságai egyre gyarapodnak, legutóbb az amerikai alelnök látogatása kapcsán tolt be egy méretes kamut (forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Így járnak Magyar Péter hazugságai 

A műsorvezető idézte Magyar Pétert, miszerint a Tisza vezérének úgy tűnik, hogy Orbán Viktor kezét elengedte Amerika, majd a magasra feldobott labdát egy gyors felsorolással ütötte le Szijjártó Péter. Az amerikai alelnök sajtótájékoztatójából idézve elmondja, hogy J. D. Vance

  • arról beszélt, hogy miért támogatja a magyar miniszterelnököt,
  • arról beszélt, hogy Orbán Viktor a legfontosabb támogatója az amerikai béketörekvéseknek,
  • arról beszélt, hogy azért jött, hogy támogatást biztosítson Orbán Viktornak,
  • arról beszélt, hogy Orbán Viktor diplomáciai lépései fantasztikusak,

majd Magyar Péter és az ellenzéki média mindebből kivesz egy mondatot, de annak is csak a felét közlik – leplezi le az egyértelmű hazugságot a külügyminiszter.

 

