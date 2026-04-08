Szijjártó Péter csuklóból lerendezte Magyar Péter újabb hazugságát

Szijjártó Péter reagált Magyar Péterre, és rendet tett a tiszás fejekben – közölte Deák Dániel vezető elemző a közösségi oldalán, ahol megosztotta az ATV-n készült interjú egy rövid részletét. Magyar Péter hazugságai már nem lepik meg a külügyminisztert, a választás 2026 kampánya során nem először rendezte le gyorsan és rutinosan az aktuális agymenését.
Így járnak Magyar Péter hazugságai
A műsorvezető idézte Magyar Pétert, miszerint a Tisza vezérének úgy tűnik, hogy Orbán Viktor kezét elengedte Amerika, majd a magasra feldobott labdát egy gyors felsorolással ütötte le Szijjártó Péter. Az amerikai alelnök sajtótájékoztatójából idézve elmondja, hogy J. D. Vance
- arról beszélt, hogy miért támogatja a magyar miniszterelnököt,
- arról beszélt, hogy Orbán Viktor a legfontosabb támogatója az amerikai béketörekvéseknek,
- arról beszélt, hogy azért jött, hogy támogatást biztosítson Orbán Viktornak,
- arról beszélt, hogy Orbán Viktor diplomáciai lépései fantasztikusak,
majd Magyar Péter és az ellenzéki média mindebből kivesz egy mondatot, de annak is csak a felét közlik – leplezi le az egyértelmű hazugságot a külügyminiszter.