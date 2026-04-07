A Tisza elnöke reggel hét órakor még nincs belemelegedve a tőle megszokott nagyotmondásba. Így fordulhatott elő, hogy Magyar Péter hazugságai között diszharmónia alakult ki, mert kiment a fejéből, hogy a kampányát támogató Medián kétharmadot mért neki legutóbb. Erre hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ vezetője.
Kedd reggel 7 óra a ráckevei HÉV-megállóban találta Magyar Pétert és a buszokkal, autókkal utaztatott hallgatóságát, amikor közölte, hogy nagyon szűk lehet a különbség a két nagy párt között, így akár 30 ezer szavazaton múlhat a választás. Minderről pedig a Tisza és Magyar Péter egyik leglelkesebb kampánysajtója, a 444 számolt be frissen, gyorsan, melegében. Magyar Péter hazugságai nem a következetességükről ismertek, erre mutat rá Szánthó Miklós.
Szánthó Miklósnak viszont volt egy fontos kérdése Magyar Péter hazugságaival kapcsolatban
Akkor mi van a mediános kétharmaddal?"
Ugyanis a választás 2026 esemény közeledtével a Medián egyre durvább mérésekkel áll elő.
