A Tisza tanácsadói megszorításokról beszélnek, Magyar Péter nyugdíjemelést ígér

Az elmúlt hónapokban a Tisza Párt tanácsadói és szakértői folyamatosan támadták a magyar nyugdíjrendszert, Magyar Péter nyilvánosságra hozott programjában viszont egészen más szerepel: évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya, a nyugdíjak radikális emelése, 20 ezer új férőhely létesítése az idősotthonokban, valamint a 13. és 14. havi nyugdíj megtartása – idézte fel az Ellenpont, kiemelve, a következő hónapokban ezeket kérhetik számon a választók, most kiderül, ki mond igazat.

Magyar Péter bőkező ígéretet tett a nyugdíjasoknak, kérdés, igazat mondott-e (Fotó: MTI)

Megvágnák a nyugdíjakat a Tiszás szakértők

Simonovits András, aki a Tisza-szigetekben is tartott előadást, azt mondta: szerinte a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű, csökkenteni kell a kezdő nyugdíjakat, eltörölni a 13-14. havi nyugdíjat, de a Nők 40 programot is támadta. A közgazdász több előadást tartott a Tisza-szigeteknél, egy beszélgetés során azon sajnálkozott, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők tovább élnek, így a rendszert tovább terhelik.

– Tehát már vannak kétmilliós nyugdíjak is, nem is kell olyan messze menni, és ez a társadalom jogos irigységét váltja ki. Jogos irigységnek nevezem, és hozzáteszem, hogy költségvetésileg ez felelőtlen, mert a tehetősebb emberek tovább élnek, és akkor aránytalanul meg fogja terhelni ez az extra kiadás a kasszát. Tehát akinek kétmilliós a nyugdíja, az nem 15-20 évet fog átlagosan eltölteni a rendszerben, hanem 30 évet – fogalmazott a nyugdíjszakértő.

Surányi György, egykori jegybankelnök, Tisza-tanácsadója sem árult zsákbamacskát, mit gondol a Fidesz által bevezetett 13. havi nyugdíról, szerinte ugyanis semmilyen alapja nincs. A Partizánnak például arról beszélt, hogy ő földhözragadt, és mindig 12 havit fizetett, mint a Magyar Nemzeti Bank elnöke.

Bokros Lajos is a 13. és 14. havi nyugdíjat támadta, és a nyugdíjak svájci indexálását vezetné be. – A 13. havi nyugdíjnál az a fő szempont, hogy egyrészt senki nem fizetett 13 hónapig nyugdíjjárulékot, márpedig, a nyugdíjak azok csak egymáshoz arányukat tekintve függenek attól, hogy ki mennyit fizetett be, valójában azoknak az abszolút értéke egy adott időpontban attól kell hogy függjön, hogy ma a dolgozó korosztályok mennyit fizetnek be – vélekedett.

Petschnig Mária Zita szintén úgy fogalmazott, hogy bele kellene nyúlni a 13. havi nyugdíjba, ami szerinte valójában csak egy jutalom, és a gazdag nyugdíjasoktól át kellene csoportosítani a szegényebbek javára.

Ezeket az ígéreteket kérhetik számon a választók a Magyar Pétertől

A fentiekhez képest azonban a Tisza Párt programjában egészen más dolgokat találunk: azonnali, célzott jövedelemnövelő és méltányossági intézkedéseket vezetnek be a nyugdíjasoknak. Az ígéret szerint így:

Megtartják a 13. és a 14. havi nyugdíjat.

Bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát: ez évi 200 ezer forint támogatást jelent, amelyre mindenki jogosult lesz, akinek a nyugdíja alacsonyabb havi 150 ezer forintnál.

Évente 100 ezer forint támogatást adnak azoknak, akiknek a havi nyugdíja 250 ezer és 500 ezer forint között van. Így a nyugdíjasok 97 százaléka megkapja a nyugdíjas SZÉP-kártyát, amit élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehet majd fordítani.

Garantálják, hogy havonta 120 ezer forintos öregségi és rokkantsági nyugdíjnál senki nem kaphat kevesebbet. Ezzel több mint 280 ezer nyugdíjasnak növelnék a nyugdíját.

Megemelik a 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjakat is: ezzel havonta plusz 6-12 ezer forint jár majd 140 ezer nyugdíjasnak. A 140 ezer forint feletti nyugdíjakat differenciáltan emelik.

Duplájára emelik az időskorúak járadékát.

50 százalékkal megemelik az otthonápolási díjakat.

Állami és uniós támogatásokkal fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét.

Jelentősen növelik majd a házi gondozásban dolgozók számát, mintegy 50 ezer nyugdíjas mindennapi életét megkönnyítve ezzel.

Képzést nyújtanak a közfoglalkoztatottaknak, és velük segítő szolgáltatásokat biztosítanak az időseknek.

A nyugdíjasok számára 20 ezer új férőhelyet létesítenek korszerű idősotthonokban.

Azt is célként tűzte ki a párt, hogy a férfiak számára is megteremtsék a mainál rugalmasabb nyugdíjba vonulás lehetőségét, és fokozatosan bevezetnék a Férfiak 40 programot a nők 40 tapasztalatai alapján.

Az, hogy a Tisza szakértői vagy Magyar Péter mondott-e igazat, a következő hónapokban kiderül.