Magyar Péter ígéretcunamija így robban rá a nyugdíjasokra

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a pártelnök, vagy a szakértői mondtak igazat. Mindenesetre itt vannak a Tisza Párt programjának nyugdíjasokra vonatkozó elemei. Azok az ígéretek, amelyeket számon lehet majd kérni Magyar Péter kormányán – írta az Ellenpont kedden.
Évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya, a nyugdíjak radikális emelése, 20 ezer új férőhely létesítése a nyugdíjasotthonokban, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartása – ez csak néhány ígéret, amit Magyar Péter a választási kampányban tett. A következő hónapokban kiderül, hogy betartja-e ezeket – írta az Ellenpont kedden.
Magyar Péter nagyot vállalt, a szakértői csak pislognak
A lap be is mutatta részletesen az ígéretcunamit, az alábbiakban soroljuk Magyar Péter nyugdíjasokat érintő vállalásait:
- megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat,
- bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát,
- kiterjesztik a SZÉP-kártyát,
- növelik az öregségi és rokkantsági nyugdíjat,
- emelik az alacsony összegű nyugdíjakat,
- kétszer akkorára emelik az időskorúak járadékát,
- megemelik az otthonápolási díjakat,
- fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét,
- 20 ezer új férőhelyet hoznak létre a nyugdíjasotthonokban,
- vizsgálják a Férfiak40 program bevezetését,
- jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy Magyar Péter, vagy a szakértői mondanak igazat, ugyanis többször kijelentették, hogy eltörölnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, míg a pártelnök ezek megtartásával kampányolt, mindenesetre a fenti ígéretek számon kérhetők Magyar Péteren.
