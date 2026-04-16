Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Magyar Péter

Magyar Péter ígéretcunamija így robban rá a nyugdíjasokra

Tegnap, 8:50
Olvasási idő: 3 perc
Egyelőre nem lehet tudni, hogy a pártelnök, vagy a szakértői mondtak igazat. Mindenesetre itt vannak a Tisza Párt programjának nyugdíjasokra vonatkozó elemei. Azok az ígéretek, amelyeket számon lehet majd kérni Magyar Péter kormányán – írta az Ellenpont kedden.
Évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya, a nyugdíjak radikális emelése, 20 ezer új férőhely létesítése a nyugdíjasotthonokban, a 13. és 14. havi nyugdíj megtartása – ez csak néhány ígéret, amit Magyar Péter a választási kampányban tett. A következő hónapokban kiderül, hogy betartja-e ezeket – írta az Ellenpont kedden.

Sok múlik a választáson: Magyar Péter ígéretei mögött súlyos ár rejtőzik
Magyar Péter nagyot vállalt, a szakértői csak pislognak

A lap be is mutatta részletesen az ígéretcunamit, az alábbiakban soroljuk Magyar Péter nyugdíjasokat érintő vállalásait:

  • megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat,
  • bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát,
  • kiterjesztik a SZÉP-kártyát,
  • növelik az öregségi és rokkantsági nyugdíjat,
  • emelik az alacsony összegű nyugdíjakat,
  • kétszer akkorára emelik az időskorúak járadékát,
  • megemelik az otthonápolási díjakat,
  • fejlesztik a házi segítségnyújtás rendszerét,
  • 20 ezer új férőhelyet hoznak létre a nyugdíjasotthonokban,
  • vizsgálják a Férfiak40 program bevezetését,
  • jelentősen növelik a házi gondozásban dolgozók számát.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy Magyar Péter, vagy a szakértői mondanak igazat, ugyanis többször kijelentették, hogy eltörölnék a 13. és 14. havi nyugdíjat, míg a pártelnök ezek megtartásával kampányolt, mindenesetre a fenti ígéretek számon kérhetők Magyar Péteren.

