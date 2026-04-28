Magyar Péter ismertette a Felvidékkel kapcsolatos elképzeléseit

A találkozó részleteiről mindketten beszámoltak közösségi oldalukon. A megbeszélésen elsődlegesen szomszédságpolitika és nemzetpolitika került terítékre.

Magyar Péter Gubík Lászlóval folytatott egyeztetéseket a Felvidék jövőjét illetően

A Tisza Párt elnöke április 21-én Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével, majd április 25-én Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével találkozott, ezután került sor a Magyar Szövetség elnökével történő találkozóra.

Gubík László emlékeztetett, hogy a Magyar Szövetség az egyetlen párt a határon túli szervezetek közül, mely nem rendelkezik parlamenti képviselettel, így ennek megfelelően különleges helyzetben van, de a tájékoztatásból nem derült ki, hogy Magyar Péter ezzel kapcsolatban milyen segítséget tud nyújtani.

A megbeszélésen szóba került Magyar Péter elhíresült telefonbeszélgetése Robert Ficoval, melyre sajnálatos módon mindketten másképp emlékeznek, és a leendő miniszterelnök állítólag

kéri kivizsgáltatni a szlovák kormánytól, illetve a gyalázatos BTK-módosítása büntető törvényként december 11-i úgynevezett Lex Benes paragrafusának az eltüntetését, törlését a szlovák jogrendből. Azt feltételként szabja lényegében Robert Ficonak a későbbi konstruktív párbeszéd folytatásához.”

Azonban a szlovák elnök ezzel kapcsolatban mindössze annyit jegyzett meg, hogy a dekrétumokkal kapcsolatban

alapvetően eltérőek az álláspontjaink.”

Magyar Péter azonban kikötéseket is megfogalmazott az esetleges támogatások fejében, miszerint

nem fogjuk elfogadni, hogy az anyaországi támogatásból működő szlovákiai magyar sajtótermékek Fidesz-propagandát közvetítsenek.”

Majd fenyegetően hozzátette: