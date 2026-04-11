Magyar Péter izzadtan összevissza beszélt, zavartnak tűnt – videó

Elképesztő felvételeket hozott nyilvánosságra a Tűzfalcsoport. A videókon Magyar Péter látható a Lock nevű szórakozóhelyen tartott tiszás buliban, ahol a homlokát törölgetve mondott egy rövid beszédet. Még el sem kezdődött a görbe este, de Magyar Péter már jól láthatóan és hallhatóan nem volt a helyzet magaslatán.
A napokban két felvételt kapott a Tűzfalcsoport nevű blog, amely eddig több leleplezőanyagot közölt Magyar Péterről és Tisza Pártról. A rövid videók a Lock nevű szórakozóhelyen készültek, ahol több tiszás buli is zajlott. Érdekesség, hogy a szórakozóhelynek egy ukrán üzletember a tulajdonosa.
Magyar Péter izzadt, és összefüggéstelenül beszélt
Mindkét felvétel 2024 augusztusában készült. A videók készítője kiemelte: annak ellenére, hogy a szórakozóhelyen rendben volt a légkondicionálás, Magyar Péter nagyon izzadt és beszédében összevissza csapongott.
Egy másik felvételen is látható, hogy Magyar Péter folyamatosan törölgeti a homlokát, majd Radnai Márkhoz, állandó bulipartneréhez lépett, és a felvétel végén fiatal lányokat kezdett el ölelgetni, puszilgatni.
