A miniszterelnök lelövéséről fantáziál Magyar Péter tiszaújvárosi képviselőjelöltje

30 perce
Majka a tavalyi Campus Fesztiválon bemutatott botrányos színpadi performanszát osztotta meg a Tisza Párt jelöltjeként Bihari Zoltán egy olyan verzióban, amelyen a miniszterelnök lelövését imitáló képsorokat „aktuális, sőt” kommentárral látta el. A Tisza Párt jelöltjének reakciója tökéletesen illik Magyar Péter szélsőségesen agresszív viselkedéséhez – közölte az Ellenpont.
Orbán Viktor meggyilkolását ábrázoló videofelvételt osztott meg közösségi oldalán Bihari Zoltán, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén 06-os egyéni választókörzetben indul a Tisza Párt színeiben – olvasható az Ellenponton.

Majka koncertjén egy eljátszott kivégzéssel ért véget a Csurran, cseppen című dal, ezt kommentálta pozitívan Magyar Péter jelöltje / Forrás: Facebook/Majka

A felvételt Majka botrányos előadásáról való, amelyen a miniszterelnök kivégzését imitálják. Pontosabban: nem egyszerűen megosztotta, hanem lelkes feliratokkal is ellátta. Bihari már a Tisza Párt bejelentett jelöltjeként nyilvános kivégzésekre buzdít, és polgárháborús hangulatba taszítaná Magyarországot. 

Emlékezetes, hogy tavaly nyáron botrányos jelenet zajlott a debreceni Campus Fesztiválon: Majka koncertjén egy eljátszott kivégzéssel ért véget a Csurran, cseppen című dal. A dal végén a miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy 

Isten áldja Bindzsisztánt, b*zdmeg!”

felkiáltással köszönt el a közönségtől, majd az egyik közreműködő fordítva tartott mikrofonnal imitálta, hogy fejbe lövi a rappert. Majka beleélte magát a rögtönzött kivégzési jelenetbe, és összeesett.

Ezt a performanszot osztotta meg már a Tisza Párt hivatalos jelöltjeként Bihari Zoltán egy olyan verzióban, ahol a miniszterelnök lelövését imitáló képsorokat 

Aktuális, sőt! Elképesztő mennyire igaz”

 kommentárral látta el. A videó üzenete teljesen egyértelmű: a Tisza Párt képviselőjelöltjeként Bihari a miniszterelnök kivégzéséről fantáziál. 

A szeretetországot hirdető, de szélsőségesen agresszív pártelnökét ismerve Bihari megtalálta közegét. Ez a Tisza Párt kínálata Borsodnak.

 

 

