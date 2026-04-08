A miniszterelnök lelövéséről fantáziál Magyar Péter tiszaújvárosi képviselőjelöltje

Orbán Viktor meggyilkolását ábrázoló videofelvételt osztott meg közösségi oldalán Bihari Zoltán, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén 06-os egyéni választókörzetben indul a Tisza Párt színeiben – olvasható az Ellenponton.
A felvételt Majka botrányos előadásáról való, amelyen a miniszterelnök kivégzését imitálják. Pontosabban: nem egyszerűen megosztotta, hanem lelkes feliratokkal is ellátta. Bihari már a Tisza Párt bejelentett jelöltjeként nyilvános kivégzésekre buzdít, és polgárháborús hangulatba taszítaná Magyarországot.
Emlékezetes, hogy tavaly nyáron botrányos jelenet zajlott a debreceni Campus Fesztiválon: Majka koncertjén egy eljátszott kivégzéssel ért véget a Csurran, cseppen című dal. A dal végén a miniszterelnököt megszemélyesítő Majka egy
Isten áldja Bindzsisztánt, b*zdmeg!”
felkiáltással köszönt el a közönségtől, majd az egyik közreműködő fordítva tartott mikrofonnal imitálta, hogy fejbe lövi a rappert. Majka beleélte magát a rögtönzött kivégzési jelenetbe, és összeesett.
Ezt a performanszot osztotta meg már a Tisza Párt hivatalos jelöltjeként Bihari Zoltán egy olyan verzióban, ahol a miniszterelnök lelövését imitáló képsorokat
Aktuális, sőt! Elképesztő mennyire igaz”
kommentárral látta el. A videó üzenete teljesen egyértelmű: a Tisza Párt képviselőjelöltjeként Bihari a miniszterelnök kivégzéséről fantáziál.
A szeretetországot hirdető, de szélsőségesen agresszív pártelnökét ismerve Bihari megtalálta közegét. Ez a Tisza Párt kínálata Borsodnak.