Vihar előtti csend? Ettől félhet most minden autós Magyarországon

tisza párt

Hatalmas lebukás! Magyar Péterről újabb felvétel szivárgott ki – videó

10 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy friss hangfelvétel azt bizonyítja, hogy Magyar Péter szerint is háború lesz. A Tisza Párt vezetője nem fogta vissza magát.
tisza pártVálasztás 2026bohár dánielMagyar Péter

Újabb hangfelvétel került elő, amely a kampány egyik központi témáját, a háború kérdését érinti. A Bohár Dániel közlése szerint a felvételen Magyar Péter egy magánbeszélgetés során egészen másképp fogalmaz, mint a nyilvánosság előtt.

A felvételen elhangzottak alapján Magyar Péter zárt ajtók mögött úgy fogalmazott: 

G*ci nagy háború lesz

Az elemző értelmezése szerint ez élesen szembemegy azokkal a kijelentéseivel, amelyeket a nyilvánosság előtt tett. Magyar Péter valójában pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború, pontosan jól tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja. Szándékosan megtéveszti a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről.

A kampányeseményeken és nyilvános megszólalásokban ugyanis Magyar Péter többször relativizálta a háborús veszélyt. Egy idézett nyilatkozat szerint „marhaság és gátlástalan dolog” az európai vezetőket azzal vádolni, hogy háborút akarnak, és többször is kijelentette: „nincs háború”.


 

 

