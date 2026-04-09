Hatalmas lebukás! Magyar Péterről újabb felvétel szivárgott ki – videó

Újabb hangfelvétel került elő, amely a kampány egyik központi témáját, a háború kérdését érinti. A Bohár Dániel közlése szerint a felvételen Magyar Péter egy magánbeszélgetés során egészen másképp fogalmaz, mint a nyilvánosság előtt.

A felvételen elhangzottak alapján Magyar Péter zárt ajtók mögött úgy fogalmazott:

G*ci nagy háború lesz

Az elemző értelmezése szerint ez élesen szembemegy azokkal a kijelentéseivel, amelyeket a nyilvánosság előtt tett. Magyar Péter valójában pontosan jól tudja, mekkora veszély az ukrán háború, pontosan jól tudja, mire készülnek Brüsszelben, de a nyilvánosság előtt tagadja. Szándékosan megtéveszti a magyarokat az ukrán háború kapcsán, hogy elterelje a figyelmet a veszélyről.

A kampányeseményeken és nyilvános megszólalásokban ugyanis Magyar Péter többször relativizálta a háborús veszélyt. Egy idézett nyilatkozat szerint „marhaság és gátlástalan dolog” az európai vezetőket azzal vádolni, hogy háborút akarnak, és többször is kijelentette: „nincs háború”.



