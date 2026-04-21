Botrányok és vészjósló kérdőjelek Magyar Péter kormányának első miniszterei körül

Magyar Péter új minisztereinek az első, hétfői bemutatása után világossá vált, hogy a tárcavezetőknek nem csupán a szakmai programjuk, hanem korábbi pályafutásuk is komoly viták tárgyát képezi. Az új kormány indulása így nemcsak szakpolitikai, hanem bizalmi kérdések mentén is komoly kihívások elé néz.

Mind szakmai, mind pedig politikai szempontok alapján is elképesztően eklektikus összetételű lesz a Tisza Párt kormánya. A Magyar Péter vezette új kormány több, már bejelentett tárcavezetője kapcsán is komoly szakmai kritikák, politikai viták és kétségek merülnek fel. Volt fideszes, miépes és szocialista, pártállami hátterű káderek politikailag erősen vegyes csapatára épül az új kormányzat. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Magyar Péter sokkal több minisztériuma sokkal több problémát is jelent

A távozó Orbán-kormány tucatnyi minisztériumával szemben a miniszterelnökként hivatalba lépő Magyar Péter jóval több, 16 minisztériumra támaszkodik majd. A Tisza frakció első, informális hétfői ülése után Magyar Péter már be is jelentette az első hét tárcája és az azokat vezető miniszterei neveit is.

Külügyminisztérium – Orbán Anita

Orbán Anita kinevezését már korábban is viták övezték. A sajtóban visszatérő elem volt, hogy nemzetközi vállalati háttere – különösen a Vodafone-nál betöltött szerepe – miatt egyesek „globális lobbikhoz” kötötték. Politikai oldalról több alkalommal érte az a vád is, hogy külföldi érdekeket képviselhet erős atlantista elkötelezettsége miatt. A kritikus hangok szerint korábbi diplomáciai szerepvállalása és kapcsolatrendszere kérdéseket vet fel a magyar külpolitikai irányvonal jövőjével kapcsolatban. A Vodafone globális igazgatói posztját a politizálásra cserélő Orbán a 2010 körüli Fidesz euroatlanti szárnyához tartozott, és a 2010-es győzelem után a külügyi tárcánál kapott munkát, ahol Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete lett. A mostani választáson a Tisza Párt országos listájának hatodik helyéről jutott be az új Országgyűlésbe.

Pénzügyminisztérium – Kármán András

Kármán András esetében leginkább a korábbi Orbán-kormányban betöltött államtitkári szerepe került a viták középpontjába. A közgazdász 1997-től a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott, majd 2010–2011-ben az akkori Orbán-kormány adó- és pénzügyi szabályozásáért felelős államtitkára. Egyesek szerint Kármán mostani gazdaságpolitikai ígéretei és a korábbi kormányzati gyakorlata között nagyon jelentős ellentmondás van. Kritikusai szerint kérdéses, hogy mennyiben képvisel új irányt, és mennyiben folytatja majd a korábbi gazdaságpolitikai gondolkodását. A Fidesz volt államtitkárától Orbán Viktor kormánya szerint annak idején azért váltak meg, mert túlzottan a külföldi nagy bankok és a multinacionális vállalatok érdekeit képviselte.