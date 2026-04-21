Botrányok és vészjósló kérdőjelek Magyar Péter kormányának első miniszterei körül

Magyar Péter új minisztereinek az első, hétfői bemutatása után világossá vált, hogy a tárcavezetőknek nem csupán a szakmai programjuk, hanem korábbi pályafutásuk is komoly viták tárgyát képezi. Az új kormány indulása így nemcsak szakpolitikai, hanem bizalmi kérdések mentén is komoly kihívások elé néz.
Magyar Péter sokkal több minisztériuma sokkal több problémát is jelent
A távozó Orbán-kormány tucatnyi minisztériumával szemben a miniszterelnökként hivatalba lépő Magyar Péter jóval több, 16 minisztériumra támaszkodik majd. A Tisza frakció első, informális hétfői ülése után Magyar Péter már be is jelentette az első hét tárcája és az azokat vezető miniszterei neveit is.
Külügyminisztérium – Orbán Anita
Orbán Anita kinevezését már korábban is viták övezték. A sajtóban visszatérő elem volt, hogy nemzetközi vállalati háttere – különösen a Vodafone-nál betöltött szerepe – miatt egyesek „globális lobbikhoz” kötötték. Politikai oldalról több alkalommal érte az a vád is, hogy külföldi érdekeket képviselhet erős atlantista elkötelezettsége miatt. A kritikus hangok szerint korábbi diplomáciai szerepvállalása és kapcsolatrendszere kérdéseket vet fel a magyar külpolitikai irányvonal jövőjével kapcsolatban. A Vodafone globális igazgatói posztját a politizálásra cserélő Orbán a 2010 körüli Fidesz euroatlanti szárnyához tartozott, és a 2010-es győzelem után a külügyi tárcánál kapott munkát, ahol Magyarország energiabiztonságért felelős utazó nagykövete lett. A mostani választáson a Tisza Párt országos listájának hatodik helyéről jutott be az új Országgyűlésbe.
Pénzügyminisztérium – Kármán András
Kármán András esetében leginkább a korábbi Orbán-kormányban betöltött államtitkári szerepe került a viták középpontjába. A közgazdász 1997-től a Magyar Nemzeti Banknál dolgozott, majd 2010–2011-ben az akkori Orbán-kormány adó- és pénzügyi szabályozásáért felelős államtitkára. Egyesek szerint Kármán mostani gazdaságpolitikai ígéretei és a korábbi kormányzati gyakorlata között nagyon jelentős ellentmondás van. Kritikusai szerint kérdéses, hogy mennyiben képvisel új irányt, és mennyiben folytatja majd a korábbi gazdaságpolitikai gondolkodását. A Fidesz volt államtitkárától Orbán Viktor kormánya szerint annak idején azért váltak meg, mert túlzottan a külföldi nagy bankok és a multinacionális vállalatok érdekeit képviselte.
Gazdasági és Energetikai Minisztérium – Kapitány István
Kapitány István nemzetközi karrierje mellett szintén célkeresztbe került. A sajtóban több ízben felvetődött, hogy multinacionális céges háttere – különösen a Shellnél betöltött vezető pozíciója – miatt a globális energiapiaci érdekekhez állhat közel. Egyes kritikák szerint kérdés, hogy egy ilyen háttérrel mennyire tud nemzeti szempontokat érvényesíteni az energetikai döntésekben. Kapitány előszeretettel hívatja magát a magyar Jockey Ewing-nak arra utalva, hogy a Shell egyik globális alelnöke volt, akit az Orbán-kormány 2023-ban még ki is tüntetett. A kritikusai azonban szkeptikusak az energiakereskedelmi hozzáértésével kapcsolatban, mondván, hogy Kapitány a Shell cégcsoporton belül csak a kiskereskedelmi tevékenységet folytató shopok üzemeltetésével foglalkozott.
Egészségügyi Minisztérium – Hegedűs Zsolt
Hegedűs Zsolt esetében a médiában leginkább kommunikációs és szakpolitikai viták jelentek meg. Az önálló egészségügyi tárcát az a Hegedűs Zsolt vezeti majd, aki világszerte ismertté vált a Tisza eredményvárójának nagyszínpadán bemutatott extrém táncprodukciójával. Korábbi megszólalásai és az egészségügy állapotáról tett kijelentései több alkalommal váltottak ki politikai reakciókat, megítélése megosztóvá vált. A miniszteri székbe a személyében most az a férfi ülhet bele, aki az egészségügy általa tervezett átszervezése során a „darwini kiválasztódásként” írja le a minőség alapú versenyt. A minap már bejelentette, hogy leszerelteti a kórházi arcfelismerő rendszereket, ugyanakkor viszont elutasította a válaszadást a kórházi várólisták felszámolásának ügyében.
Honvédelmi Minisztérium – Ruszin-Szendi Romulusz
A hivatalából zavaros körülmények között 2023-ban eltávolított volt vezérkari főnök neve körül alakult ki talán a legtöbb botrány és vita a választási kampány során. A sajtóban számos hír jelent meg a hivatali életéhez kapcsolódó botrányos ügyekről. Például az 1 milliárd forintos értékben neki felépített szolgálati villáról vagy a toka és hasi zsírleszívása kapcsán, azonban sem ezek, sem pedig az, hogy a kampány során fegyverrel jelent meg egyes eseményeken, illetve hogy felvétellel bizonyított módon meglökdösött egy újságírót nem akadályozta meg Magyar Pétert abban, hogy a buko9tt vezérkari főnököt nevezze ki az új honvédelmi miniszternek.
Élő Környezet Minisztériuma – Gajdos László
Gajdos László esetében elsősorban intézményvezetői múltja került a figyelem középpontjába. Bár a Nyíregyházi Állatpark élén elért sikereit sokan elismerik, kritikus hangok szerint egy ilyen típusú vezetői tapasztalat nem feltétlenül jelent automatikus alkalmasságot egy országos szintű környezetpolitikai irányításra. Gajdos személyében tehát egy helyi mikro projekt sikeres működtetőjét olyan országos léptékű ügyek irányításával bízzák most meg, amelyekre nincs rálátása a szakmai múltja miatt.
Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Minisztérium – Bóna Szabolcs
Bóna Szabolcsot az ismeretlensége miatt éri a legtöbb kritika miniszteri kinevezésével kapcsolatban. Pártján belül a politikai legitimitását többen megkérdőjelezték, miután egyéni körzetben nem szerzett mandátumot. Kritikusai szerint a tárcája irányításában gondot okozhat a számára, hogy olyan szakmai tapasztalata van, ami igazából nem terjed ki a magyar agrár szektor nagy részét kitevő nagyvállalati szektor ismereteire.
A kormány hivatalos alakuló ülése május 11-12-ére várható
Az új kormányban lesz még belügyminisztérium, illetve igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, művelődési, digitális és technológiai minisztériumok, valamint a Miniszterelnökség. A kormány hivatalos alakuló ülése május 11-12-ére várható. Ez után két napon belül meg tudják hallgatni a miniszterjelölteket, és meg tudják szavazni a kormányt is.
Ami a további tárcavezetőket illeti, Magyar Péter szerint a kiválasztási folyamat még tart, de a héten újabb neveket jelenthetnek be. Várhatóan rövid időn belül ismertté válik mind a 16 miniszterjelölt neve. A Tisza politikai tervei szerint az új Országgyűlés május 9-ére tervezett alakuló ülése után, május 11–12-én a bizottságok meghallgatják a miniszterjelölteket, akik akár még azon a héten letehetik az esküt, ezzel pedig formálisan is megalakul, teljessé válik a Magyar-kormány.