Magyar Péter brutális terve: teljes káosz jöhet a közjogi méltóságok leváltásával

Magyar Péter több nyilatkozatában és interjújában egyértelművé tette, hogy kormányra kerülve nem várja meg a mandátumok természetes lejártát, hanem gyors és radikális tisztogatást akar végrehajtani az állami intézmények élén. A listán szerepel Sulyok Tamás köztársasági elnök, Polt Péter az Alkotmánybíróság elnöke, Varga Zs. András a Kúria elnöke, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, Windisch László az Állami Számvevőszék elnöke, Rigó Csaba Balázs a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Koltay András a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke, valamint Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke. A felszólításra valamennyi intézmény reagált; senki nem hajlandó önként távozni hivatalából, hiszen Magyar Péternek nincs felhatalmazása bárkit eltávolítani ilyen módon.

Magyar Péter tervének súlyos következményei lennének

Úgy fogalmazott:

Ha a kormányalakítás után nem távoznak maguktól, akkor élve a kétharmados felhatalmazással, alkotmánymódosítással távolítjuk el őket a hivatalukból. Meg fogjuk oldani. Jogász vagyok, nem ijedek meg a jogászkodástól.”

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Tisza Párt a választási győzelmet követően azonnal neki akar esni az állami intézmények élén álló embereknek, akiket az Orbán-rendszer „bábjainak” nevez.

Ha azonban mindenki lemondana, vagy egyszerre rúgnák ki őket, az azonnali és teljes káoszt okozna az országban. Az ügyészség, a bíróságok és az Alkotmánybíróság működése megbénulna, a közpénzek ellenőrzése megszűnne, a média- és hírközlési szabályozás leállna, a gazdasági verseny felügyelete összeomlana. A bíróságok és felügyelő szervek cselekvőképtelenné válnának, az állampolgárok ügyei nem kerülnének eljárásra.

Az ügyészség szétverésével bűnözői csoportok azonnal kihasználnák a törvényen kívüli időszakot, tombolna az erőszak és a bűnözés. Egyszerűen megszűnne az állam működésének biztonsági hálója, és törvényen kívüli állapot alakulna ki.

Ráadásul rengeteg technikai és jogi akadály is van:

ezeknek a tisztségviselőknek hosszú, törvény által védett mandátumuk van (Sulyok Tamásé 2029-ig, a legfőbb ügyészé 2034-ig, az ÁSZ elnökéé 2034-ig stb.), és az Alaptörvény szerint politikai okokból nem lehet őket csak úgy eltávolítani. A leváltásukhoz alkotmánymódosítás kellene, ami maga is hatalmas jogi és politikai kockázatot jelent.