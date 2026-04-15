A köztévé dolgozói megtapsolták a munkahelyüket beszántani tervező Magyar Pétert – videó

Több közmédiás dolgozó is megtapsolta Magyar Pétert, miután a Tisza Párt elnöke interjút adott a Kossuth Rádiónak és az M1-nek – derül ki egy, az esetről készült videóból a Mandiner beszámolója szerint.

Fotó: Balogh Dávid

Magyar Péter szerda reggel a közmédiában szerepelt: előbb a Kossuth Rádió műsorában, majd az M1-en adott interjút. A felvételek után az MTVA épületének egyik aulájában

egy kisebb csoport várta, ahol több jelenlévő tapssal fogadta.

A leendő miniszterelnök röviden meg is szólította az összegyűlteket. Beszédében köszönetet mondott azoknak, akik – megfogalmazása szerint – hosszú időn keresztül kitartottak nehéz körülmények között.

Úgy fogalmazott: „szeretné megköszönni mindenkinek, aki kitartott”, és hozzátette, hogy sok visszajelzést kaptak a közmédián belülről.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy szerinte a jelenlegi helyzet hamarosan megváltozik.

Ennek rövidesen vége lesz, és olyan vezetése lesz a közmédiának […] amilyet a magyar emberek megérdemelnek

– fogalmazott, ugyanakkor jelezte: az átmenet időszakában akár „kisebb turbulencia” is várható.