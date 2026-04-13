Magyar Péter durván nekiment a köztársasági elnöknek

Sulyok Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését: ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-re, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra - szólította fel a választáson győztes Tisza Párt elnöke, Magyra Péter az államfőt Budapesten, a nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter eltávolítaná a hivatalából a köztársasági elnököt

Magyar Péter azt mondta, azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. A szabályok szerint legkésőbb május 4-én jogerőssé válik a választás eredménye, és a köztársasági elnöknek legkésőbb harminc nappal a választás után össze kell hívnia az új parlament alakuló ülést - mutatott rá. Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy mint a legtöbb szavazatot kapott párt listavezetőjét hívja meg őt, és mielőbb kérje fel kormányalakításra. Nincs elvesztegetni való ideje a hazánknak, Magyarország mindenfajta szempontból bajban van - jelentette ki.

De emellett Magyar Péter erős kritikát is megfogalmazott Sulyok Tamással szemben.

Sulyok Tamás és a többi báb az előző rendszer részei voltak, akiket nem a kvalitásaik miatt választottak ki a pozícióikra. Sulyok Tamást nem azért tették meg köztársasági elnöknek, hogy az emberi társadalom arca legyen. Az én szememben ő nem köztársasági elnök"

- mondta.