Reagált az NMHH, miután Magyar Péter távozásra szólította fel a Médiahatóság elnökét

Magyar Péter a Tisza Párt kétharmados többségére hivatkozva a „fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítását” ígérte, és azonnali távozást követelt azoktól az intézményvezetőktől, akiket szerinte a korábbi kormány politikai alapon nevezett ki. Többek között a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot emelte ki, mondván, hogy az elmúlt években a hatalom egyik legfontosabb propagandaeszközeként működött.

Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyűlési választásokat követően a Hungexpo Kongresszusi Központban ( Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség)

Válaszolt az NMHH Magyar Péternek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rövid közleményben reagált a felszólításra. Hangsúlyozták, hogy

az Alaptörvény alapján önálló, független szabályozó szervként működnek, és politikai nyilatkozatokról nem foglalnak állást. Kiemelték továbbá, hogy Koltay András elnök kilencéves mandátuma 2030 decemberéig tart, ezért a törvény szerint folytatja a munkáját.

Hasonlóan a Médiahatósághoz, a köztársasági elnök is kapott távozásra szóló felszólítást Magyar Pétertől, ám egyelőre nem jelezte, hogy eleget tenne ennek a kérésnek. A Tisza Párt most szembesülhet azzal, hogy a kétharmad birtokában sem olyan egyszerű eltávolítani azokat, akiket az Alaptörvény hosszú, védett mandátummal ruházott fel.