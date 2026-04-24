Megalománia? Magyar Péter így forgatja fel a bevett hagyományokat

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos

47 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péter választási győzelme óta tett nyilatkozatai egyre inkább feszítik a politikai hagyományok kereteit: a kétharmados felhatalmazás birtokában a Tisza vezetője több közjogi méltóság idő előtti leváltását is felvetette, miközben nemzetközi szinten is nagy port kavaró kijelentéseket tett. Emellett szakítana több bevett gyakorlattal is: frakcióját a Képviselői Irodaház helyett a Kossuth téri Szabad György Irodaházba költöztetné, és a miniszterelnöki iroda helyszínét is áthelyezné.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PétermegalomániaKépviselői IrodaházTisza-kormány

Magyar Péternek a választás óta tett nyilatkozataiból egyre inkább a megalománia jegyei mutatkoznak. A kétharmados felhatalmazás birtokában a leendő miniszter sorra teszi az arrogáns, nagyzoló és a politikai vezetés írott-íratlan szabályait lábbal tipró kijelentéseket. 

Magyar Péter nyilatkozatai és döntései a megalománia jegyeit mutatják. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter nyilatkozatai és döntései a megalománia jegyeit mutatják.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Folytatódik Magyar Péter ámokfutása 

Így például a választási győzelme után szinte azonnal azzal állt ki a Tisza vezetője, hogy több évvel a mandátuma lejárta előtt mozdítana el a hivatalából több közjogi méltóságot, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság (AB) élén álló Polt Pétert, valamint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt. 

A precedens nélküli lépéssorozat belengetése már önmagában súlyos határátlépés. Azzal pedig Magyar nemzetközi szinten is nagy port kavart, hogy miközben meghívta hazánkba Izrael hivatalban lévő miniszterelnökét, Benjamin Netanjahut, leszögezte: a Tisza-kormány feltett szándéka, hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. 

Ez azért elképesztő, mert a politikai bunkósbotként működő, hazánkban is meglehetősen ellentétes megítélésű nemzetközi szervezet körözi az izraeli kormányfőt. Magyar Péter ráadásul minden kétséget eloszlatott afelől, hogy mire számítana Netanjahu látogatásakor: „Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – jelentette ki újságírói kérdésre.

Mindezt azzal is tetézte Magyar Péter, hogy közölte: a szokásokkal szakítva pártja frakciója nem a Jászai Mari tér mellett lévő Képviselői Irodaházba fog beköltözni, hanem a Kossuth téren található és egyesek szerint luxus kategóriájú Szabad György Irodaházba. Az erről szóló bejegyzésében Magyar Péter arra utalt, hogy a Képviselői Irodaház korábban az ÁVH és az MSZMP épülete volt. Azonban a rendszerváltás óta minden ciklusban a parlamenti pártok frakciói dolgoztak az irodaházban. Magyar Péter azt is bejelentette: a Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája sem a karmelita kolostorban lesz, hanem a parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!