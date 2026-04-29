Magyar Péter haladéktalanul megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését jelentette be szerdán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebook-oldalán azt írta: „haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő »Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt«, ezzel spórolunk hatmilliárd forint közpénzt”.
„Politikai bunkósbotként működött”
A Tisza Párt elnöke közölte: az intézkedést haladéktalanul végrehajtják, és a hivatal megszüntetésétől nemcsak pénzügyi megtakarítást, hanem politikai fordulatot is várnak.
– fogalmazott bejegyzésében Magyar Péter, aki a kampánya során többször is hangoztatta, hogy kormányra kerülése esetén a Hivatal felszámolása az egyik első intézkedése lesz.
