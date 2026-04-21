Egy mezőgazdasági nagyvállalkozó veheti át az agrártárcát

Mezőgazdasági nagyvállalkozó töltheti be az új kormányban az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszteri tisztséget Magyar Péter új kormányában. Bóna Szabolcs a Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. igazgatósági elnöke – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A csornai származású agrármérnök április 12-én a Tisza Párt színeiben indult szülőföldjén, a Győr-Moson-Sopron vármegye 3. számú választókerületben, de alulmaradt a Fidesz képviselőjével, Gyopáros Alpárral szemben.

Én azért kérném, hogy így hívjanak, mert szeretnék paraszt lenni. Szeretnék azokra az ősökre is büszke lenni, akik a paraszti életet élték és parasztként tevékenykedtek”

– mutatkozott be Bóna Szabolcs a Tisza Párt 2025. februári kongresszusán.

A mezőgazdasági vállalkozó itt bukkant fel először az ellenzéki párt háza táján, egy szakmai kerekasztal-beszélgetésen vett részt. Politikai pályája ezt követően gyorsan ívelt felfelé, hiszen pár hónappal később Magyar Péter már a Tisza agrárpolitikai munkacsoportjának vezetőjeként hivatkozott rá.

Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. egy agráripari nagyvállalat, sok minden más mellett sertéstenyésztéssel foglalkoznak.

Az agrártárca várományosa gyakran hangoztatja, hogy keresztény, konzervatív, jobboldali családban nőtt fel, és a mai napig ezek az értékek határozzák meg az identitását. Azonban kiderült, hogy a családja mindent a szocialista rendszernek és az állampárt iránti lojalitásának köszönhet.

Édesapja, Bóna János a szocializmus éveiben TSZ-elnök volt Csornán, majd országgyűlési képviselő. Bónáék ekkor alapozták meg vagyonukat, amelyet aztán átmentettek a rendszerváltás utáni időkre. A tiszás üzletember így olyan előnyökkel indulhatott, amelyekről a legtöbben csak álmodhattak.

Bóna Szabolcs nemrégiben arról beszélt, hogy amennyiben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nem változtat a magatartásán, a működésén, akkor

nekünk azt felül kell vizsgálni. Április 12-e után ezt meg fogjuk tenni.”

Nagy kérdés a számomra, hogy fenn kell-e tartani a kötelező kamarai tagságot. Nem vagyok róla meggyőződve”

– jelentette ki.