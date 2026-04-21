Magyar Péter nekiment a Magyar Nemzet cikkének, de alaposan felsült

Magyar Péter sajtótájékoztatóján csúsztatásokkal próbálta megkérdőjelezni a Magyar Nemzet cikkében foglaltakat. A lap korábban arról számolt be, hogy Tóth Krisztina írónő arra hívta fel a figyelmet: amennyiben a Tisza megvalósítja elképzeléseit, az új kormánynak minden eddiginél több minisztériuma lehet. Az 1990-es rendszerváltás óta nyolc és tizennégy között mozgott a tárcák száma, ezzel szemben Magyar Péter már korábban tizenhat minisztérium felállításáról beszélt. A Tisza Párt elnöke a mostani tájékoztatón nemcsak ezt próbálta megkerülni, hanem üzenetet is küldött a Magyar Nemzetnek.

Magyar Péter sajtótájékoztatóján kritizálta a Magyar Nemzet cikkét (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI)

Magyar Péter miniszterekről beszélt minisztérium helyett

Láttam, hogy a propaganda nem fárad, és megkezdte a vergődést, hogy ez a valaha volt legtöbb miniszter. El kell hogy keserítsem őket, mert az Antall-kormányban is több miniszter volt és az első Orbán-kormányban is több miniszer volt. Úgyhogy javaslom a Magyar Nemzetnek, a Pravdának és a többieknek, hogy jobban nézzenek utána, mielőtt elkezdenek vádaskodni

– jelentette ki Magyar Péter a sajtótájékoztatón.

Csakhogy a lap nem miniszterekről, hanem minisztériumokról beszélt.

Az 1990 és 1994 között működő Antall- és Boross-kormány összesen tizenhárom minisztériummal dolgozott, emellett kilenc tárca nélküli minisztert is kineveztek. Magyar Péter ezt az időszakot hozta fel ellenpéldaként. Abban igaza volt, hogy az Antall-kormányban a miniszterek száma meghaladta a Tisza terveit, ugyanakkor a minisztériumok száma jóval alacsonyabb volt.

Az 1994 és 1998 között hivatalban lévő Horn-kormány tizenkét minisztériummal és két tárca nélküli miniszterrel működött, vagyis mind a tárcák, mind a miniszterek száma jelentősen elmaradt a Tisza Párt elképzeléseitől.

Magyar Péter példaként hivatkozott az első Orbán-kormányra is, amely 1998 és 2002 között vezette az országot. A kabinet tizenhárom minisztériummal kezdte meg működését, később létrejött az ifjúsági és sporttárca, és négy tárca nélküli miniszter is dolgozott a kormányban.

Minisztériumok száma egyes kormányok alatt (Grafika: Magyar Nemzet)