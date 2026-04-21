Bejelentkezett a nemzetközi LMBTQ-lobby Magyar Péternél – ezek a követeléseik

A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy a schwulissimo.de német LMBTQ-portál egyik cikkében Rémy Bonny, a Forbidden Colours igazgatója és más aktivisták azt közlik, hogy most a globális LMBTQ-lobbi számára kedvező konkrét tettek végrehajtását várják el Magyar Péter új kormányától.

A Nemzetközi és hazai LMBTQ-szervezetek egy német lapban megüzenték, hogy olyan konkrét intézkedéseket várnak a Magyar Péter vezette új kormánytól, mint például annak a gyermekvédelmi törvénynek az eltörlése, amely korlátozza az LMBTQ-témák megjelenítését az oktatásban és a médiában (Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)

A globális és magyarországi LMBTQ-lobbi szervezetek azonnali törvénymódosításokat várnak Magyar Pétertől

Az írásból kiderül, hogy a nemzetközi és hazai LMBTQ-szervezetek, köztük a Forbidden Colours, a Háttér Társaság és a Budapest Pride szervezői elsősorban a következő lépéseket várják Magyar Pétertől és kormányától:

1. A diszkriminatív törvények visszavonása

Első helyen a „propaganda-törvény” (gyermekvédelmi törvény néven ismertté vált szabályozás) eltörlését említik, amely korlátozza az LMBTQ-témák megjelenítését az oktatásban és a médiában. Továbbá a Pride-rendezvények betiltását lehetővé tevő gyülekezési jogszabályok felülvizsgálatát, a jogi nemváltás tilalmának eltörlését, valamint az örökbefogadás és a házasság egyenlőségével kapcsolatos korlátozások enyhítését vagy megszüntetését.

2. A gyülekezési jog és a szólásszabadság helyreállítása

Magyar Péter többször hangsúlyozta, hogy mindenki számára biztosítani kell a békés gyülekezés jogát, és nem fogja betiltani a Pride-ot. Az LMBTQ-szervezetek azonban azt várják, hogy ez ne csak általános elv maradjon, hanem konkrét garanciákkal párosuljon: ne legyen rendőri zaklatás, arcfelismerés vagy más adminisztratív akadály a rendezvények előtt.

3. Demokratikus intézmények és civil társadalom támogatása

A második fontos terület a „demokratikus terek” újjáépítése: pluralista média, ideológiamentes oktatás és a civil szervezetek (köztük az LMBTQ-civil szervezetek) működésének szabadsága és támogatása. Az LMBTQ-aktivisták a külföldről finanszírozott civilekre vonatkozó „szuverenitásvédelmi” törvények eltörlését is sürgetik.