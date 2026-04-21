Az Operaház vezetője keményen helyretette Magyar Pétert – mutatjuk, mit mondott

Magyar Péter a választási győzelem óta turbófokozatba kapcsolta a megkérdőjelezhető stílusú üzengetéseket, fenyegető felszólításokat; most éppen az Állami Operaház igazgatójának üzent a tiszás propagandalapon, a Telexen keresztül. A Tisza Párt elnöke Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt is meghívta az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára, erről kérdezte őt a propagandalapja, válaszában azonban sikerült az Operaház igazgatójának üzenni, hogy ne adja ki a haveroknak az intézményt október 23-án.

Reagált Ókovács Szilveszter Magyar Péter nagyképű üzengetésére (Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Válaszolt az intézményvezető Magyar Péternek

Az Operaház főigazgatója gratulált a Tisza Párt győzelméhez, és jelezte: arra számít, hogy a kormány és a Magyar Állami Operaház közötti „gyümölcsöző” együttműködés a jövőben is folytatódik.

Felidézte, hogy a korábbi alkalmak során is egyértelmű volt: az intézmény nem „haveroknak” dolgozik, hanem komolyan veszi a feladatait. Kiemelte azt is, hogy a 2026. október 23-ai események kapcsán a Miniszterelnökség már hónapokkal ezelőtt érdeklődött megbízottján keresztül, amelyre egy 59 millió forintos, további költségeket is tartalmazó ajánlatot adtak. A tárgyalások azonban időközben megszakadtak, így az eredetileg tervezett centenáriumi Kodály-hangversenyt javasolja az adott időpontra, amennyiben nem születik más döntés.

Pár éve még volt nevem, sőt, lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett – mi van, ha nem olvasok Telexet? Ott a telefonod. Vagy legalább egy munkatárs. De biztos majd legközelebb”

– írta Ókovács Szilveszter közösségi oldalán.

A főigazgató a Telexet sem kímélte: számon kérte, hogy ha megkeresték és igent mondott a megszólalásra, akkor miért nélküle készült el egy, a valóságot erősen eltorzító cikk.