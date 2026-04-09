Magyar Péter is pontosan tudta, hogy a brüsszeli főnökei g*ci nagy háborúra készülnek

Orbán Balázs a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter hiába tagadta nyilvánosan, ő is tisztában van azzal, hogy „a brüsszeli főnökei egy nagy háborúra készülnek”, ezért szerinte nem szabad hagyni, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba.

Magyar Péter és volt párja, Vogel Evelin kiszivárgott hangfelvétele alátámasztja az európai vezetők háborús retorikáját (Forrás: Képernyőkép)

Nyílt kijelentések Európa vezetőitől

A politikai igazgató több nyilatkozatra is hivatkozott, amelyek szerinte alátámasztják a háborús készülődésről szóló állításokat. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke például ezt mondta:

Eljött az idő, amikor európai zászlót viselő katonákat kell Ukrajnába küldeni.”

Mark Rutte NATO-főtitkár így fogalmazott:

A háború már az ajtónkon kopogtat.”

Míg Fabien Mandon francia vezérkari főnök szerint „ma háborúra készülünk”, mert csak így lehet felkészíteni a társadalmakat az áldozatokra és a gazdasági nehézségekre. A német védelmi miniszter, Boris Pistorius szerint legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapás jöhet Oroszországgal, de egyes elemzők már korábbra is teszik ennek lehetőségét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott: