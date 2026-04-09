Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Rendkívüli

Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyar Péter

Magyar Péter is pontosan tudta, hogy a brüsszeli főnökei g*ci nagy háborúra készülnek

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Magyar Péter hazugsága kártyavárként omlott össze annak a hangfelvételnek a fényében, melyben a Tisza-vezér maga ismerte be, hogy hatalmas háború készülődik. Orbán Balázs úgy véli, ebben a helyzetben Magyarország számára a béke megőrzése a legfontosabb tét.
Magyar PéterVálasztás 2026háborúOrbán Balázs

Orbán Balázs a közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter hiába tagadta nyilvánosan, ő is tisztában van azzal, hogy „a brüsszeli főnökei egy nagy háborúra készülnek”, ezért szerinte nem szabad hagyni, hogy Magyarországot belerángassák a konfliktusba.

Magyar Péter és volt párja, Vogel Evelin kiszivárgott hangfelvétele alátámasztja az európai vezetők háborús retorikáját (Forrás: Képernyőkép)

Nyílt kijelentések Európa vezetőitől

A politikai igazgató több nyilatkozatra is hivatkozott, amelyek szerinte alátámasztják a háborús készülődésről szóló állításokat. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke például ezt mondta: 

Eljött az idő, amikor európai zászlót viselő katonákat kell Ukrajnába küldeni.”

Mark Rutte NATO-főtitkár így fogalmazott: 

A háború már az ajtónkon kopogtat.”

Míg Fabien Mandon francia vezérkari főnök szerint „ma háborúra készülünk”, mert csak így lehet felkészíteni a társadalmakat az áldozatokra és a gazdasági nehézségekre. A német védelmi miniszter, Boris Pistorius szerint legkésőbb 2029-ig nyílt összecsapás jöhet Oroszországgal, de egyes elemzők már korábbra is teszik ennek lehetőségét. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott: 

Európa harcban áll.”

Ezért nem meglepő Magyar Péter „g*ci nagy háborús” kijelentése

Orbán Balázs szerint mindez világosan mutatja, hogy Európa egyre közelebb kerül egy súlyos konfliktushoz, ezért Magyarország számára kulcskérdés, hogy kimaradjon a háborúból. Szerinte erre jelenleg Orbán Viktor és a Fidesz politikája jelenti a garanciát.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
