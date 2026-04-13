Itt van Magyar Péter döbbenetes terve - a miniszerelnökségről van szó

Elindítjuk Magyarország csatlakozását az európai korrupcióellenes ügyészséghez, felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt, az alaptörvénybe pedig beleírják, hogy nyolc évnél tovább senki ne lehessen miniszterelnök – erről beszélt Magyar Péter a mai nemzetközi sajtótájékoztatóján.

A Tisza Párt elnöke kifejtette, mindez Orbán Viktorra is vonatkozni fog, így ő szerinte nem lehet többé majd miniszterelnök.