Itt van Magyar Péter döbbenetes terve - a miniszerelnökségről van szó

Magyar Péter a mai nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, Orbán Viktor nem lesz többé Magyarország miniszterelnöke. Az alaptörvényt módosítani fogják, úgy, hogy egy ember csak két ciklusig lehet miniszterelnök, ami Orbán Viktorra is vonatkozni fog.
Elindítjuk Magyarország csatlakozását az európai korrupcióellenes ügyészséghez, felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt, az alaptörvénybe pedig beleírják, hogy nyolc évnél tovább senki ne lehessen miniszterelnök – erről beszélt Magyar Péter a mai nemzetközi sajtótájékoztatóján. 

Budapest, 2026. április 13. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nemzetközi sajtótájékoztatót tart az országgyűlési választásokat követően a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Magyar Péter Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza Párt elnöke kifejtette, mindez Orbán Viktorra is vonatkozni fog, így ő szerinte nem lehet többé majd miniszterelnök.

 

