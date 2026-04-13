Itt van Magyar Péter döbbenetes terve - a miniszerelnökségről van szó

Magyar Péter a mai nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt, Orbán Viktor nem lesz többé Magyarország miniszterelnöke. Az alaptörvényt módosítani fogják, úgy, hogy egy ember csak két ciklusig lehet miniszterelnök, ami Orbán Viktorra is vonatkozni fog.
Elindítjuk Magyarország csatlakozását az európai korrupcióellenes ügyészséghez, felállítják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt, az alaptörvénybe pedig beleírják, hogy nyolc évnél tovább senki ne lehessen miniszterelnök – erről beszélt Magyar Péter a mai nemzetközi sajtótájékoztatóján.
A Tisza Párt elnöke kifejtette, mindez Orbán Viktorra is vonatkozni fog, így ő szerinte nem lehet többé majd miniszterelnök.
