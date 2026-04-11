Magyar Péter hiába rejtegeti, teljesen kikészült

A Tisza Párt egyik politikusa, Porcher Áron egy korábbi fórumon beszélt arról, hogy Magyar Péter az országjárás során komoly fizikai megterhelésnek volt kitéve – szúrta ki a Tűzfalcsoport. Elmondása szerint a kampány végére már több egészségügyi jel is arra utalt, hogy a politikus szervezete nehezen bírja a tempót.

Nem véletlen, hogy Magyar Péter napszemüvegben mutatkozik (Forrás: Magyar Nemzet)

„Láthatóan nagyon kimerült”

Az országjárás vége felé már minden baja volt: bedagadt a bokája, elment a hangja, és láthatóan nagyon kimerült”

– fogalmazott Porcher Áron. Hozzátette: szerinte a kampány végén készült napszemüveges fotók sem véletlenek voltak, hanem azt a célt szolgálták, hogy a fáradtság jeleit elfedjék. A politikus szerint ezek a jelek arra utalhatnak, hogy a folyamatos terhelés komoly kihívást jelentett.