Magyar Péter hiába rejtegeti, teljesen kikészült

A Tisza Párt egyik politikusa, Porcher Áron egy korábbi fórumon beszélt arról, hogy Magyar Péter az országjárás során komoly fizikai megterhelésnek volt kitéve – szúrta ki a Tűzfalcsoport. Elmondása szerint a kampány végére már több egészségügyi jel is arra utalt, hogy a politikus szervezete nehezen bírja a tempót.
„Láthatóan nagyon kimerült”
Az országjárás vége felé már minden baja volt: bedagadt a bokája, elment a hangja, és láthatóan nagyon kimerült”
– fogalmazott Porcher Áron. Hozzátette: szerinte a kampány végén készült napszemüveges fotók sem véletlenek voltak, hanem azt a célt szolgálták, hogy a fáradtság jeleit elfedjék. A politikus szerint ezek a jelek arra utalhatnak, hogy a folyamatos terhelés komoly kihívást jelentett.
Felmerülő kérdések a terhelhetőségről
A felvetések nyomán egyre többen teszik fel a kérdést: mennyire képes hosszú távon bírni a politikai nyomást egy ilyen intenzív kampány során Magyar Péter. Egy országos politikai szerepvállalás jelentős fizikai és mentális terheléssel jár, amelynek kezelése kulcsfontosságú lehet.