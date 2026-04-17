Magyar Péter lemond a mandátumáról – összeférhetetlenség áll fenn

Magyar Péter a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az európai parlamenti képviselői tisztség és a magyar országgyűlési képviselői mandátum összeférhetetlen, ezért mielőtt átvenné a magyar parlamenti mandátumát, megszünteti európai parlamenti megbízatását – olvasható a Mandineren.

Magyar Péter és Tarr Zoltán az EP-ben a Tisza legnagyobb munkakerülői voltak Fotó: MTI/Purger Tamás

Egy európai parlamenti képviselő mandátuma a következő okokból szűnhet meg:

lemondás (a képviselő önkéntes döntése);

mandátum visszavonása (nemzeti okokból);

halál;

a képviselői mandátum összeférhetetlensége, a választási okmány 7. cikkében meghatározottak szerint.

Ha egy európai parlamenti képviselő a mandátuma alatt távozik a parlamentből, az utódlására az adott ország szabályai vonatkoznak. Ami jelen esetben azt jelenti, hogy helyére a Tisza listájáról fog egy újabb politikus bekerülni. Az új európai parlamenti képviselő csak az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírása után léphet hivatalba.

A lemondás folyamata és szabályai:

Önkéntes döntés: A képviselő szabadon dönt a távozásról.

Bejelentés: A lemondási szándékot írásban kell eljuttatni az Európai Parlament elnökéhez.

Hatálybalépés: A mandátum a lemondó nyilatkozatban megjelölt időpontban szűnik meg.

Helyettesítés: A megüresedett helyet a nemzeti választási jogszabályoknak megfelelően a lista következő jelöltje foglalhatja el.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az 1976. évi választási okmány rendelkezései szerint az Európai Parlament képviselőit nem lehet elmozdítani tisztségükből, kivéve, ha az illetékes nemzeti hatóságok külön határozattal értesítik az Európai Parlamentet mandátumuk megszűnéséről.

A legtöbb tagállam törvényi szinten szabályozza a képviselői mandátum kérdését, például Csehország, Észtország, Németország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország. Sok tagállam egyszerűen megismétli a választási törvény rendelkezéseit a nemzeti jogszabályaiban.

Mint ismert, az Európai Parlamentben Magyar Péter dolgozott a legkevesebbet a Tisza Párt képviselői közül. Korábban többször is megjelentek olyan adatok, amelyek szerint részvételi aránya az üléseken alig érte el a 2 százalékot. Az EP-mandátumát azt követően vette fel, hogy a kampányban még azt ígérte: