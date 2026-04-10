Újabb megdöbbentő részletek derültek ki Magyar Péter ötkertes botrányos éjszakájáról

Az esetről Ábrahám Róbert csatornáján jelent meg egy hosszabb videó, amelyben a sértett részletesen beszámolt a történtekről. Elmondása szerint a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen figyelt fel arra, hogy többen videóznak a tánctéren, majd felismerte az illuminált állapotban táncoló Magyar Pétert, akiről ő maga is felvételt készített.

Magyar Péter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezt követően alakult ki konfliktus kettejük között. A férfi a videóban elmondja, hogy Magyar Péter kivette a kezéből a mobiltelefonját, és nem adta vissza, majd a Dunába dobta a készüléket. A sértett arról is beszámol, hogy

az eset során fizikai bántalmazás érte, Magyar Péter két alkalommal is megpofozta.

A videóban elhangzik az is, hogy a férfi szerint Magyar Péter alkoholt fogyasztott, sőt,

azt gondolom, hogy mást is fogyasztott aznap este."

Magyar Péterről korábban kiderült, hogy Vogel Evelinnel egy házibuliban kifogásolható állapotban közel kerültek egymáshoz, az esetről akkor egy kép is előkerült, amin egy hálószoba látható. A szobában „kábítószer kinézetű” anyag volt látható.

A történet egy későbbi pontján a férfi arról beszélt, hogy Magyar Péter szidalmazta a kormányt és Rogán Antal nevét is említette, majd – állítása szerint – ismét megütötte. Úgy fogalmazott, hogy egy „nyitott tenyérrel adott pofon” után a jelenlévők léptek közbe, és választották szét őket.