Újabb megdöbbentő részletek derültek ki Magyar Péter ötkertes botrányos éjszakájáról

Az esetről Ábrahám Róbert csatornáján jelent meg egy hosszabb videó, amelyben a sértett részletesen beszámolt a történtekről. Elmondása szerint a budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen figyelt fel arra, hogy többen videóznak a tánctéren, majd felismerte az illuminált állapotban táncoló Magyar Pétert, akiről ő maga is felvételt készített.
Ezt követően alakult ki konfliktus kettejük között. A férfi a videóban elmondja, hogy Magyar Péter kivette a kezéből a mobiltelefonját, és nem adta vissza, majd a Dunába dobta a készüléket. A sértett arról is beszámol, hogy
az eset során fizikai bántalmazás érte, Magyar Péter két alkalommal is megpofozta.
A videóban elhangzik az is, hogy a férfi szerint Magyar Péter alkoholt fogyasztott, sőt,
azt gondolom, hogy mást is fogyasztott aznap este."
Magyar Péterről korábban kiderült, hogy Vogel Evelinnel egy házibuliban kifogásolható állapotban közel kerültek egymáshoz, az esetről akkor egy kép is előkerült, amin egy hálószoba látható. A szobában „kábítószer kinézetű” anyag volt látható.
A történet egy későbbi pontján a férfi arról beszélt, hogy Magyar Péter szidalmazta a kormányt és Rogán Antal nevét is említette, majd – állítása szerint – ismét megütötte. Úgy fogalmazott, hogy egy „nyitott tenyérrel adott pofon” után a jelenlévők léptek közbe, és választották szét őket.
Azt mondta, nem számított arra, hogy egy EP-képviselő ezt teszi vele. A kidobók végül a nyakánál fogva vezették ki a helyről Magyar Pétert. A történtek az utcán folytatódtak. Ő is látta, hogy Magyar Péter nadrágja foltos, de nem tudta lekamerázni, mások viszont rögzítették ezt az állapotot. A fiatalok odamentek a pártelnökhöz, aki „megpróbálta elterelni a figyelmet arról, hogy bef**ott”.
Magyar Péterrel Radnai Márk volt; tagadták, hogy náluk van a telefon.
A fiatalok elhitték. Radnai Márk közben végig kamerázott – magyarázta.
A sértett közben próbálta visszaapni a telefonját, azonban Magyar Péter a Dunába dobta azt. Ezt követően Radnai Márk elkérte az elérhetőségét azzal, hogy másnap pénzben kártalanítja, amit a férfi értetlenül fogadott. Radnai vissza is kérdezett, hogy annak a telefonnak a számát adja-e meg, amit a Dunába bedobott Magyar Péter?
A beszámoló szerint ekkor egy ismeretlen fiatal kölcsönadott neki egy telefont, amellyel értesítette a rendőröket. Közben
Magyar Péter odaszólt neki, hogy nyugodtan hívja a rendőröket, mert ők "a zsebében vannak".
Ezután, amikor Magyar Péter meghallotta, hogy a férfi már a diszpécserrel beszél, hirtelen a taxik felé vette az irányt és be is ült az első autóba. A beszámoló szerint fiatalok is beültek mellé, így Radnai Márknak nem jutott hely, ő futva hagyta el a helyszínt.
