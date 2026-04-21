Pankotai Lilin keresztül nyújtja be a számlát a győzelemért a Soros-világ

Rövid időn belül másodszor csapott le Pankotai Lili baloldali aktivista Magyar Péter szavaira, nem kímélve a következő kormányfőt. A Tisza elnökének nem lehetnek kétségei, az őt támogató külföldi befolyásszerző és nyomásgyakorló hálózat benyújtja a számlát a győzelmében játszott szerepéért. Az oktatás átszervezése kapcsán alakult ki megint belháború és üzengetés, amelyről a Magyar Nemzet számolt be.

Pankotai Lili keményen rászállt Magyar Péterre (forrás: Facebook/Pankotai Lili)

Magyar Péter megszolgálhatja a külföld bizalmát

Kritikus posztban reagált Pankotai Lili arra a kijelentésre, amelyet Magyar Péter tett az iskolaigazgatók kezdeményezése kapcsán. Ugyanis 17 iskolaigazgató azt kérte Magyartól, hogy a szakszervezetek és a köznevelési szereplők szakmai véleményét is hallgassa meg az oktatásügy átszervezése kapcsán. Erre reagált a Tisza elnöke, hogy

Örültem volna, ha az elmúlt négy évben is ilyen hangosak, de spongyát rá”

Ezen viszont a baloldali aktivista háborodott fel annyira, hogy azonnal visszavágott Magyarnak, amikor úgy fogalmazott, hogy

Én is örültem volna, ha négy éve Magyar Péter még nem a Fidesszel ünnepelte volna a kétharmados Fidesz-győzelmet.

Majd hozzátette, hogy