Pataky Attila Magyar Péternek: Mi soha nem álmodtunk együtt!

Magyar Péter pár nappal a választások előtt egy Edda-idézetet osztott meg egyik videója kísérőszövegében. A pártelnök úgy fogalmazott: „álmodtunk egy világot magunknak, itt állunk a kapuja előtt”.

Pataky Attila kemény választ adott Magyar Péternek, amiért egy EDDA-idézettel fejezte ki a hatalom megszerzéséről szóló álmát

Ezt szúrta ki Pataky Attila, a zenekar frontembere, aki több alkalommal is énekelt Orbán Viktor országjárásán az egybegyűltek előtt. Közösségi oldalán válaszként azt írta:

Mi nem álmodtunk, mi nem álmodunk és soha nem is fogunk álmodni veled, aki elárulta és elárulja a nemzetét. Soha!”

A történtek kapcsán a Mandiner megkereste az előadót, aki azt is elárulta, hogy abszolút Fidesz-győzelmet vár a hétvégén, „abszolút kétharmados győzelmet”. A Kossuth-díjas művész elmondta, hogy az országjárás azon állomásain, ahol fellépett, ott a szeretet vette körül.

Ott mosolygós emberek voltak, tele hittel, tele volt az arcuk és a tekintetük bizalommal”

Magyar Péter nem opció

Az EDDA legendás frontembere kitért a tiszás gyűlölködésre és Magyar Péter uszítására, amikor megjegyezte, hogy

Elég csak Berijára gondolni. Vagy Magyarországon a kommunistákra, akiket a végén a saját pártjuk küldött a bíróságra, majd lövetett agyon.”

„Éppen ezért én és az Edda-tábor, akik értik és érzik, hogy én miről írtam és miről írok 52 éve, ők a szeretet országát akarják tovább építeni, és nem a gyűlöletet és az irigységre épülő országot akarják. Az most nem jön el, itt kétharmados Fidesz-győzelem lesz”

– nyilatkozott a Mandinernek az előadóművész.