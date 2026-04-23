Magyar Péter Ficóval egyeztetett – itt vannak a részletek

Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke telefonon egyeztetett Robert Ficóval – közölte a párt csütörtökön közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint Magyar Péter hangsúlyozta: a Tisza-kormány a magyar–szlovák kapcsolatok erősítésében érdekelt, ugyanakkor ennek alapja csak a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet.

Magyar Péter és Robert Fico között még mindig nincs egyetértés a Beneš -dekrétumok ügyében (Fotó: Martin Bertrand/AFP)

Magyar Péter feltételekhez köti az együttműködést

A párt közlése szerint a Tisza csak abban az esetben tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, valamint garanciát vállal arra, hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar földek elkobzására a Beneš-dekrétumokra hivatkozva.