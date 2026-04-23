Magyar Péter Ficóval egyeztetett – itt vannak a részletek

Telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter világossá tette: csak feltételek teljesülése esetén kezdődhetnek meg az érdemi tárgyalások.
Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke telefonon egyeztetett Robert Ficóval – közölte a párt csütörtökön közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint Magyar Péter hangsúlyozta: a Tisza-kormány a magyar–szlovák kapcsolatok erősítésében érdekelt, ugyanakkor ennek alapja csak a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet.

Magyar Péter és Robert Fico között még mindig nincs egyetértés a Beneš-dekrétumok ügyében (Fotó: Martin Bertrand/AFP)

Magyar Péter feltételekhez köti az együttműködést

A párt közlése szerint a Tisza csak abban az esetben tartja elképzelhetőnek a szakpolitikai tárgyalások megkezdését, ha Szlovákia hatályon kívül helyezi a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabályt, valamint garanciát vállal arra, hogy a jövőben nem kerülhet sor magyar földek elkobzására a Beneš-dekrétumokra hivatkozva.

A Tisza-kormány a magyar-szlovák kapcsolatok erősítésén és a Visegrádi Együttműködés újjáépítésén fog dolgozni, de ennek alapja csakis a felvidéki magyar közösség jogainak tiszteletben tartása lehet”

 – közölte a párt. Robert Fico a leendő magyar miniszterelnökkel folytatott korábbi, keddi telefonbeszélgetése során úgy fogalmazott: 

Tekintettel arra, hogy Magyar Péter hivatalosan még nem Magyarország kormányfője, a magyar parlamenti választások győztese a kérdéseimre az általánosság szintjén válaszolt. A beszélgetésünkből azonban egyértelművé vált, hogy a szlovák–magyar kapcsolatokban Magyar Péter prioritásának a Beneš-dekrétumok számítanak, amely tekintetben alapvetően eltérőek az álláspontjaink”

– jelentette ki Fico. A felek a közlemény szerint a tárgyalásokat személyesen, a soron következő brüsszeli európai tanácsi találkozón folytatják, azonban eddig úgy tűnik, Szlovákia nem hajlandó engedni a Beneš-dekrétumok alapján a magyarság számára hátrányos törvényi szabályozásból. 

 


 

