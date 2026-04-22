Nagy bejelentést tett a Tisza: megvan két újabb miniszter neve

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy Lőrincz Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza-kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének, a Miniszterelnökség vezetésével pedig Ruff Bálint politikai elemzőt bízta meg. A pártelnök szerdai bejegyzése szerint Lőrincz Viktória a Somogy 01-es választókerületben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot.

Magyar Péter Ruff Bálintról

A kampány során bebizonyította, hogy kérlelhetetlen, nagy tudású, emberséges és szorgalmas hazafi, akinek korábbi önkormányzati és jogi tapasztalatai sokat segítenek majd abban, hogy ezt a kiemelt jelentőségű minisztériumot méltóképpen vezethesse”

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy Lőrincz Viktóriával egyetértettek abban, hogy megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a vidéki Magyarország támogatására, a helyi közösségek megerősítésére és a területi egyenlőtlenségek csökkentésére. Magyar Péter megköszönte Ruff Bálintnak, hogy elfogadta a felkérését, így ő lesz a Tisza-kormányban a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mint a pártvezető írta, Ruff Bálint nevét a magyar nyilvánosság elsősorban közéleti tevékenysége miatt ismeri, de számára kiemelten fontos emellett kiterjedt közigazgatási tapasztalata is.

Az elmúlt években közéleti megszólalásaival nemcsak széles látókörűségét, hanem kérlelhetetlenségét és felelősségtudatát is bizonyította, Magyarországnak pedig hatalmas szüksége van erre

– közölte Magyar Péter.

Ruff Bálint politikai múltja

Partizános szereplései előtt kevéssé volt ismert, ugyanakkor kampánytanácsadói tevékenysége már a 2010 előtti időszakig nyúlik vissza, amikor az SZDSZ-hez, majd az MSZP-hez köthető munkákban vett részt.

Kampánytanácsadóként dolgozott Botka László szegedi politikus mellett, valamint szerepet vállalt Pikó András VIII. kerületi kampányában is. Emellett Márki-Zay Péter támogatásában is közreműködött: korábbi cége, a Call To Action Hungary Kft. kapcsolatba hozható a Bajnai Gordonhoz köthető DatAdat telefonos kampányával, amely a 2022-es ellenzéki összefogást segítette.