Elképesztő – Magyar Péter a saját sógorát nevezi ki igazságügyi miniszternek

Rétvári Bence a közösségi oldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy Magyar Péter új szintre emelte a nepotizmusnak, azaz a családtagok korrupciós támogatásának a Magyarországon ismert eddigi mértékét azzal, hogy a korrupció ellenes küzdelem jegyében megalakuló új, Tisza-kormány igazságügyi miniszteri posztjára a saját sógorát kívánja kinevezni.

Rétvári Bence a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy egy fontos dolgot elhallgatott Magyar Péter mikor bejelentette a hamarosan felálló kormány új igazságügyi miniszternek személyét. Melléthei-Barna Márton ugyanis nem egyszerűen a Tisza Párt egyik politikusa, ő Magyar Péter sógora, aki tavaly ősszel vette el a leendő miniszterelnök testvérét. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Rétvári Bence szerint Magyar Péter a családja ebédlőasztalánál akar dönteni az ország ügyeiről

Vége az uram-bátyám világnak! Itt a tesóm-sógorom világ!"

– írta a bejelentésre reagálva Rétvári Bence.

A fideszes politikus a bejegyzése hozzászólásai között pedig a családi összeférhetetlenség elképesztő mértékére hívta fel a figyelmet.

A Tisza Párt elnöke a kampányban azt mondta, hogy nem füstös szobákban dől majd el Magyarország sorsa. Bizony nem, hanem a Magyar-család vasárnapi ebédlő asztalánál. A testvére a független média, a sógora a független igazságszolgáltatás! Ez már Brüsszelből nézve is jogállam”

- írta a Magyar Péter által gyakorolt nepotizmus kapcsán Rétvári Bence.