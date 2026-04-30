Elképesztő – Magyar Péter a saját sógorát nevezi ki igazságügyi miniszternek

Rétvári Bence a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy egy fontos dolgot elhallgatott Magyar Péter amikor bejelentette a hamarosan felálló új kormány igazságügyi miniszterének a személyét. Melléthei-Barna Márton ugyanis nem egyszerűen a Tisza Párt egyik politikusa, hanem ő Magyar Péter sógora, aki tavaly ősszel vette el a leendő miniszterelnök testvérét.
Rétvári Bence a közösségi oldalán hívja fel a figyelmet arra, hogy Magyar Péter új szintre emelte a nepotizmusnak, azaz a családtagok korrupciós támogatásának a Magyarországon ismert eddigi mértékét azzal, hogy a korrupció ellenes küzdelem jegyében megalakuló új, Tisza-kormány igazságügyi miniszteri posztjára a saját sógorát kívánja kinevezni. 

Rétvári Bence a közösségi oldalán arra hívja fel a figyelmet, hogy egy fontos dolgot elhallgatott Magyar Péter mikor bejelentette a hamarosan felálló kormány új igazságügyi miniszternek személyét. Melléthei-Barna Márton ugyanis nem egyszerűen a Tisza Párt egyik politikusa, ő Magyar Péter sógora, aki tavaly ősszel vette el a leendő miniszterelnök testvérét.

Vége az uram-bátyám világnak! Itt a tesóm-sógorom világ!"

– írta a bejelentésre reagálva Rétvári Bence.

A fideszes politikus a bejegyzése hozzászólásai között pedig a családi összeférhetetlenség elképesztő mértékére hívta fel a figyelmet.

A Tisza Párt elnöke a kampányban azt mondta, hogy nem füstös szobákban dől majd el Magyarország sorsa. Bizony nem, hanem a Magyar-család vasárnapi ebédlő asztalánál. A testvére a független média, a sógora a független igazságszolgáltatás! Ez már Brüsszelből nézve is jogállam”

- írta a Magyar Péter által gyakorolt nepotizmus kapcsán Rétvári Bence.

Melléthei-Barna Márton a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán végzett 2004-ben. A miniszteri cím várományosa már egyetemista kora óta ismeri Magyar Pétert, évfolyamtársak voltak. A párthoz már az induláskor csatlakozott Melléthei-Barna Márton, az első tíz belépő tag egyike volt. A 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választás előtt pedig már ő volt a Tisza delegáltja a Nemzeti Választási Bizottságban. 2025-ben ő volt a Tisza Párt jogi igazgatója, és ő vette át a Legyél a Változás Egyesület vezetését Tarr Zoltán alelnöktől.

 

 

