Magyar Péter: Stratégiai ágazat lesz az oktatás a Tisza-kormány alatt

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter egyeztetést folytatott 15 különböző fenntartású gimnázium igazgatójával, ami után a közösségi oldalán azt közölte, hogy az oktatás a Tisza-kormány alatt stratégiai fontosságú ágazat lesz.

Az oktatás átfogó megújítását ígérte a Tisza Párt elnöke miután gimnáziumi igazgatókkal egyeztetett. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a jövőben a pedagógusok, diákok és szülők együttműködésére építve egy versenyképes és gyerekbarát oktatási rendszert szeretnének kialakítani. Fotó: Facebook / Magyar Péter



Magyar Péter azt is megígérte, hogy az új kormány vonzóvá akarja tenni a pedagógus pályát

Magyar Péter közölte, hogy az oktatási rendszer átalakítása, jobbá, és gyerek barátabbá tétele során minden magyar pedagógus tapasztalatára számítanak. Tájékoztatása szerint az intézményvezetőkkel egyetértettek abban, hogy a mai kornak megfelelő, versenyképes és gyerekbarát oktatás felépítéséhez világos célokat kell kitűzni. Úgy fogalmazott:

Az a jó oktatási rendszer és iskola, amelyben a diákok használható, a való életre felkészítő és befogadható mennyiségű ismeretet tudnak szerezni. Ahol a tanárok ki tudnak teljesedni hivatásukban, megkapják a megfelelő támogatást nemcsak anyagi, hanem szakmai értelemben is. Ahol a szülők biztonságban tudhatják a gyermekeiket, és számíthatnak arra, hogy a diákok a legkorszerűbb tudást kapják, és esélyt arra, hogy tehetségük szerint boldoguljanak a felnőtt életben.”

Magyar Péter kiemelte, hogy a sikeres oktatási rendszer alapja a tanárok, diákok, szülők és civil szervezetek bizalmi együttműködése. Megjegyezte azt is, hogy az oktatási folyamatban a tanárok mellett további szakembereknek is megfelelő számban helyt kell kapniuk.

Az államnak gondoskodnia kell a megfelelő szakmai utánpótlásról, szakmai műhelyekről, amelyek a tanártársadalom rendelkezésére bocsátják a modern pedagógiai tudást”

- hangsúlyozta a Tisza Párt elnöke.

Majd azt írta, az intézményvezetőkkel egyetértettek abban is, hogy:

Közösen vonzóvá kell tennünk a pedagógusi pályát, hogy a legtehetségesebb fiataljaink válasszák ezt a csoda szép hivatást, mert csak az ő segítségükkel építhetünk egy működő és emberséges Magyarországot".

Az egyeztetésen a fővárosi Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumból Barlay Bence, a budapesti Kempelen Farkas Gimnáziumból Békefi Gábor, a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola képviseletében Bene Tünde, a fővárosi ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumból Csapodi Zoltán, a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnáziumból Fazekas Róbert, a Budapesti Piarista Gimnáziumból Horváth Bálint, a győri Révai Miklós Gimnázium és Kollégium képviseletében Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból Juhász-Lacik Albin OSB, a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnáziumból Kampós András, a fővárosi Deák Téri Evangélikus Gimnáziumból Kézdy Edit, a budapesti Veres Pálné Gimnáziumból Korompay Bálint, a fővárosi ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium képviseletében Láng György, a budapesti Szent István Gimnáziumból Lázár Tibor, a fővárosi Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumból Rakovszky Andorás, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumból Schultz Zoltán vett részt.