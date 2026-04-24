Vita robbant ki Magyar Péter döntése miatt – máris jön a kritika

A Kossuth Lajos téren található Szabad György Irodaházba költözik a Tisza-frakció, amit Magyar Péter azzal indokolt, hogy a másik épület a „Fehér Ház”, az ÁVH és az MSZMP egykori székházaként működött. Szabó Szabolcs csepeli független önkormányzati képviselő Facebook-bejegyzésében azonban élesen bírálta a döntést, hangsúlyozva:
Az Országgyűlés Hivatalában napi legalább 8 órában dolgozó emberek munkakörülményei fontosabbak, mint az irodájukban kevés időt töltő képviselők érdekei.”
„Nem a képviselők, hanem a dolgozók vannak ott egész nap”
Szabó Szabolcs szerint a döntés aránytévesztést mutat, hiszen a képviselők idejük jelentős részét nem is az irodában töltik. Rámutatott: parlamenti és bizottsági ülések idején a Parlamentben dolgoznak, máskor pedig a választókerületükben vagy különböző egyeztetéseken vesznek részt. Ezzel szemben az Országgyűlés Hivatalának dolgozói egész nap az irodákban végzik munkájukat, így számukra lenne igazán fontos a korszerű munkakörnyezet. A képviselő úgy véli, nem helyes irány, hogy a legmodernebb épületet a politikusok foglalják el, miközben a háttérben dolgozókat más helyre költöztetik. Hozzátette:
Ennél lehetne puritánabb a kormánypárt, és figyelhetne jobban a hivatal dolgozóira!”