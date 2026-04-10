Stabilan őrzi előnyét a Fidesz a legfrissebb amerikai felmérés szerint

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Magyar Péter

Magyar Péter energetikai szakértője szerint a rezsicsökkentés igazságtalan, ezért el kell törölni

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Holoda Attila eltörölné a rezsicsökkentést. Ez teljesen egybevág azzal, amit a közelmúltban Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője mondott – írja az Ellenpont.
Holoda Attila egy videóban arról beszél, hogy szerinte igazságtalan a rezsicsökkentés, és ő mindenképpen eltörölné – számol be róla az Ellenpont.

Holoda Attila Magyar Péter energetikai szakértője Forrás: Facebook/Holoda Attila

Holoda Attila energetikai szakértő a Tisza Sziget-alapítóként a Magyar Péter holdudvarához tartozik, és szavai teljesen összecsengnek a Tisza Párt összes szakértőjének és politikusának mondataival. De ugyanez van a Tisza Párt energiaátállási tervében van, amit a kiugrott vezető, Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra.

El kell törölni a rezsicsökkentést, mert igazságtalan”

 – közli Holoda, aki folyamatosan szidja az olcsó orosz energiahordozókat. Mint ismeretes, a Tisza Párt tanácsadói már hosszú ideje készítik a terveket arra, hogyan váljanak le az olcsó orosz olajról, Magyar Péter ugyanis megígérte ezt Brüsszelnek és Zelenszkijnek.

Ennek értelmében megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a védett benzinárat és új adót vezetnének be, hogy a pénzt Ukrajnára fordíthassák. Korábban már szinte minden tiszás tanácsadó nyilatkozott a megszorítási tervekről.

 

