Elérhetetlenné tette a Facebook a Magyar Péter és Radnai Márk szexbotrányáról szivárogtató oldalt

Szombat 11 óra magasságában elérhetetlenné vált a Vissza a mederbe. A Facebook keresője csupán egyetlen találatot ad ki annak, aki beírja az oldal nevét: Vissza a mederbe 3.0.

A felület kezelői korábban is panaszkodtak arra, hogy a Meta korlátozza az elérésüket. Az ezt megelőző legdurvább beavatkozásra éppen tegnap került sor, amikor szerintük a Facebook indoklás nélkül törölte a legutóbbi videójukat.

Dolgozik a Dórika, meg a Lengyel kapcsolat! Most hogy elkezdett terjedni, és egyre kevésbé lehetett elhallgatni, mindenféle értesítés, indok nélkül lekapták a videót

– kommentálták a fejleményeket.

Mindez azért lényeges, mert a Facebook által leszedett felvételt több mint félmillióan nézték meg. Mindez azt jelzi, hogy sokan értesültek a pártelnök és környezetének perverz szexuális kalandjairól, ami könnyen veszélyes lehet a Tisza Pártra nézve. Ahogy mi is beszámoltunk róla, tegnap frissült a radnaimark.hu. Az oldalon megjelent egy link, amely a felvételhez irányította át az érdeklődőket, csakhogy jelenleg innen sem elérhető a videó.

Mint ismert, a szóban forgó hanganyagon Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin és a párt alelnöke, Radnai Márk beszélgetett egymással. Többek között arról, hogy hogyan viselkedett velük Magyar Péter a hálószobában.

Vogel Evelin elmondása szerint Magyar ha ideges volt, akkor erőszakoskodott vele. „Nem egyszer volt olyan, hogy idegbe jött és megerőszakolt" – fogalmazott, majd hozzátette, hogy nőként ez nem jött be neki. „Ezt nem. Ez kurvára fáj, érted. Mert én perverz tudok lenni, de ez nem az a szett" – tette hozzá.

Majd Radnai Márk vette át a szót, aki arról számolt be: Magyar „sajnos nincs abban a fizikumban", hogy erőszakoskodni tudjon vele a hálószobában.

Mint az köztudott, az elmúlt hetekben Magyar Péterre nézve meglehetősen kellemetlen anyagok jelentek meg a Vissza a mederen.

A felületen elsőként közzétett hangfelvételen Radnai Márk azt mondja Vogel Evelinnek, Magyar Péter volt barátnőjének, hogy „be kéne LSD-zni”. A nő erre visszakérdez, hogy „azért jó volt az a varázslás, nem?”. „Rettenetes volt, de valamiért úgy érzem, hogy jó volt” – válaszolta Radnai, Vogel pedig azt felelte: „Ja, igen, az a része volt jó, amikor elkezdtek jönni az energiák”. Az ügyben Tényi István feljelentést tett, aminek következtében rendőrségi nyomozás indult.