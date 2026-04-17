Magyar Péter szimbolikus lépésével kommunista hagyományt folytatna

Még a kommunista hagyományokhoz is előbb nyúlna vissza Magyar Péter, csak hogy kilépjen Orbán Viktor árnyékából. A Tisza Párt elnöke feladná a budai Várban lévő karmelitát mint a Miniszterelnökség székhelyét, helyette a Kossuth térre költözne vissza az irodájával, azonban itt Rákosi Mátyás szellemével kell társbérletre készülnie – írta a Magyar Nemzet pénteken.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Hegyvidéki Mesevár Óvodában, Budapest 04. számú egyéni választókerületében adta le szavazatát 2026. április 12-én

A lap felhívja arra a figyelmet, hogy ebben a helyzetben Magyar Péter, aki korábban rendre arra tett utalásokat, hogy amennyiben hatalomra kerül,

tiszteletben tartaná a jobboldali hagyományokat, már az első alkalommal a második világháborút követő, a magyar hagyományokkal ellentétes döntést hozott.

A Tisza-kormány alatt a miniszterelnök irodája nem a karmelita kolostorban lesz, hanem a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben – jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Ezzel kapcsolatban a lap megjegyzi, Magyar Péter ugyanakkor a bejelentésével párhuzamosan azt is megmutatta:

még a kommunista hagyományokhoz is inkább visszanyúlna, csak hogy a kormány és az új Országgyűlés felállását követően kiléphessen Orbán Viktor árnyékából.

Magyar Péter kommunista hagyományt követne

A Magyar Nemzet felidézi, a történelem során

a dualizmus időszakában és a két világháború közötti évtizedekben a végrehajtó hatalom súlypontja fokozatosan a budai Vár környékére helyeződött,

a kommunista hatalomátvétel után a döntéshozatal súlypontja fokozatosan a pesti belvárosba került, ahol a párt- és állami intézmények koncentrálódtak, a pártközponti irányítás zárt, hierarchikus struktúráit kifejezve,

a rendszerváltozást követően ismét megindult a hatalmi centrumok újraértelmezése, a budai Vár szerepe fokozatosan visszaerősödött a végrehajtó hatalom reprezentatív központjaként, különösen a Miniszterelnökség karmelita kolostorba költözésével.

Mostani szimbolikus lépésével Magyar Péter a Kossuth térre költözne vissza az irodájával, azonban itt Rákosi Mátyás szellemével kell társbérletre készülnie.