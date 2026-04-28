Újabb neveket húzott elő Magyar Péter, szinte teljes a Tisza-kormány névsora

A bejelentés szerint Tarr Zoltán irányíthatja a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot. Feladatai közé tartozik a kulturális terület, a civil kapcsolatok, az egyházakkal való együttműködés, valamint a határon túli és diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás. Magyar Péter bejelentése szerint a tárca a műemlékvédelem, a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetével is foglalkozna.
A Tudományos és Technológiai Minisztérium élére Tanács Zoltán kerülhet. A tervek szerint hozzá tartozna a digitalizáció, az állami szolgáltatások modernizálása, a kutatás-fejlesztés, az innováció, valamint a startup ökoszisztéma erősítése.
Magyar Péter egy kormánybiztost is bejelentett
Bódis Kriszta kormánybiztosként felelhetne a nemzeti társadalompolitikai stratégia kidolgozásáért, továbbá az oktatási, szociális és egészségügyi területek összehangolásáért. Magyar Péter kiemelte, hogy Bódis több évtizedes terepmunkával és társadalompolitikai tapasztalattal rendelkezik.
Magyar Péter bejelentésével így már közel teljes a Tisza-kormány minisztereinek tizenhatos listája, amely tehát jelenleg így néz ki:
- társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter: Tarr Zoltán;
- tudományos és technológiai miniszter: Tanács Zoltán
- gyermek- és oktatásügyi miniszter: Lannert Judit;
- közlekedési és beruházási miniszter: Vitézy Dávid;
- pénzügyminiszter: Kármán András;
- szociális- és családügyi miniszter: dr. Kátai-Németh Vilmos;
- gazdasági és energetikai miniszter: Kapitány István;
- külügyminiszter: Orbán Anita;
- egészségügyi miniszter: Hegedűs Zsolt,
- honvédelmi miniszter: Ruszin-Szendi Romulusz;
- élő környezetért felelős miniszter: Gajdos László;
- agrár- és élelmiszer-miniszter: Bóna Szabolcs;
- terület- és vidékfejlesztési minisztérium: Lőrincz Viktória;
- miniszterelnökséget vezető miniszter: Ruff Bálint.