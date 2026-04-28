Újabb neveket húzott elő Magyar Péter, szinte teljes a Tisza-kormány névsora

A bejelentés szerint Tarr Zoltán irányíthatja a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot. Feladatai közé tartozik a kulturális terület, a civil kapcsolatok, az egyházakkal való együttműködés, valamint a határon túli és diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás. Magyar Péter bejelentése szerint a tárca a műemlékvédelem, a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetével is foglalkozna.

Tarr Zoltán, Bódis Kriszta, Magyar Péter és Tanács Zoltán

A Tudományos és Technológiai Minisztérium élére Tanács Zoltán kerülhet. A tervek szerint hozzá tartozna a digitalizáció, az állami szolgáltatások modernizálása, a kutatás-fejlesztés, az innováció, valamint a startup ökoszisztéma erősítése.